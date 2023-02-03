Авиакомпания «Ред Вингс» открыла вторую станцию техобслуживания «СуперДжетов»

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Авиакомпания Red Wings открыла ангар технического обслуживания самолётов «Сухой СуперДжет-100» в аэропорту Жуковский.

Ангар может вмещать сразу два борта. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания успешно прошла аудит, получила одобрение Росавиации и расширила свой сертификат ФАП-285 (федеральные авиационные правила) для выполнения оперативного обслуживания воздушных судов SSJ-100», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерно-технический персонал уже прошёл всё необходимое обучение. С февраля текущего года в ангаре началось техническое обслуживание по формам «A-cheсk». Во втором полугодии стартуют работы по форме «С-cheсk». Также будут освоены компетенции по обслуживанию и ремонту колёс, тормозов, интерьера салона, буфетно-кухонного оборудования.

«Выполнение своими силами технического обслуживания воздушных судов, начиная с формы „А-cheсk“ и выше, позволит максимально оперативно решать комплекс работ по техническому обслуживанию, уменьшая время простоя воздушных судов. Стратегическое партнёрство между авиакомпанией, производителем и аэропортом говорит о росте объёмов перевозок, о планируемом увеличении числа направлений и рейсов авиакомпании Red Wings», — рассказал генеральный директор Евгений Солодилин.

В декабре АК «Ред Вингс» открыла первую линейную станцию оперативного техобслуживания самолётов «СуперДжет-100» в Кольцово.

В 2022 году российским компаниям удалось освоить ремонт 35 иностранных компонентов самолёта. Заменить ещё предстоит фильтры, трубопроводы и другие элементы, особо подверженные износу.