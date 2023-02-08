В Челябинской области начал работу новый металлургический завод

Новое производство запущено в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Инвестором выступает ООО «Стил Армор». Первую партию товарной продукции металлурги отгрузят в конце первого квартала текущего года. На проектную производительность ООО «Стил Армор» выйдет в 2023 году. Предприятие создаст в Кыштыме более 500 рабочих мест и обеспечит стабильные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Новый завод полного технологического цикла будет производить сталь и готовую продукцию — конуса дробилок и стальные футеровки. Оба наименования продукции широко востребованы в горнорудной и угольной промышленности. Дробилки предназначены для измельчения породы, а футеровки используются для защиты механизмов мельниц барабанного типа. Годовая производительность предприятия достигает 35 тысяч тонн товарной продукции. Потребителями продукции завода станут крупнейшие горно-обогатительные комбинаты России и стран СНГ.

Футеровки на предприятии планируется выпускать из хром-молибденовой стали. Благодаря этому продукция ООО «Стил Армор» будет обладать повышенными эксплуатационными характеристиками. Для их дальнейшего улучшения на заводе создан отдел дизайна футеровок. В сотрудничестве с потребителями инженеры ООО «Стил Армор» намерены создать футеровки, которые обеспечат максимальную эффективность помола руды в совокупности с бесперебойным режимом эксплуатации мельниц в межремонтный период. Конуса дробилок предприятие намерено выпускать из марганцовистой стали. После ухода зарубежных поставщиков с рынка России у ряда предприятий возник дефицит данных расходных материалов.

В плане экологической безопасности производства новый завод отвечает всем современным требованиям. На основных участках смонтированы системы аспирации, которые обеспечивают необходимую степень очистки воздуха. Для изготовления отливочных форм выбрана щадящая для окружающей среды технология без использования серы. Для исключения всех видов производственных стоков на заводе организован замкнутый цикл оборота воды. Подпитка осуществляется за счет ливневых накопителей через систему фильтрации.

Кроме того, завершается монтаж системы регенерации песка, использующегося для изготовления форм. Если ранее аналогичные заводы отправляли использованный песок в отвалы, то на новом заводе внедрена современная технология. После нескольких степеней очистки песок будет возвращаться в технологический процесс.

«Также мы будем применяmь технологии рециклинга. Основным сырьем для новой продукции будут выступать отработанные футеровки и лом футеровочных плит. Благодаря этому мы не только снижаем нагрузку на окружающую среду, но и стоимость нашей продукции. Она будет значительно ниже зарубежных аналогов при сопоставимых характеристиках», — рассказал генеральный директор ООО «Стил Армор"Антон Глазырин.

Уже сейчас предприятие ведет набор персонала: требуются квалифицированные инженерные и рабочие кадры, в том числе обрубщики, плавильщики, формовщики, сварщики, огнеупорщики и др.