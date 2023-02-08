В Новокузнецке торжественно открыли Арену Кузнецких металлургов

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Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко после капитального ремонта соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня. Обновление стадиона обошлось более чем в два миллиарда рублей.

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов — более 25 тысяч кв. метров. Спортивный комплекс вместимостью около 7 тыс. человек соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, работников СМИ.

В ходе капитального ремонта специалисты по фасаду, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке, установили современное оборудование. Еще до холодов благоустроили прилегающую территорию, заасфальтировали площадки.

Для удобства болельщиков в Арене действуют фуд-корты, есть зона кафе и ресторанов, магазины сувениров и атрибутики.

Для обеспечения безопасности установлена система автоматического пожаротушения, управляемая по периметру всего здания: при объявлении пожарной тревоги автоматически открываются все выходы со всех секторов, включаются системы тушения, дымоудаления, вентиляции. В зоне касс, расположенных в отдельном здании, установлены турникеты, рамки металлоискателей на входы и выходы, сканеры для досмотра личных вещей, также система досмотра проверяет поток посетителей после входа в здание Арены. Потоки посетителей разделены — в каждый сектор от входа до места на трибуне зрители проходят, не пересекаясь с болельщиками другого сектора.

На территории Арены Кузнецких металлургов работает музей Новокузнецкого хоккея, где собрана вся история новокузнецкого «Металлурга», начиная с 60-х годов прошлого века. В музее также хранятся кубки и трофеи, награды спортсменов, памятные призы, атрибутика болельщиков, памятные знаки, экипировка спортсменов. Практически на каждой стене можно увидеть интересные фотографии хоккейных поединков, звездных игроков и капитанов команд Новокузнецка, а также яркие моменты чемпионатов.

Также губернатор принял участие в открытии памятника легендарному спортсмену, мастеру спорта СССР, капитану хоккейной команды «Металлург» Олегу Короленко, чье имя присвоено спорткомплексу. Бронзовая скульптура высотой 2,3 м расположена у главного входа Арены Кузнецких металлургов. Ее изготовили ведущие специалисты Красноярска, при создании памятника они учли пожелания родных спортсмена.

Первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов проведут настоящие звезды: в составе команды «Легенды хоккея» выйдут 10 олимпийских чемпионов разных лет, в том числе Вячеслав Фетисов, а также президент КХЛ Алексей Морозов, знаменитый «Як-15» Александр Якушев и «русский танк» Андрей Коваленко. Сразятся с ними новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы».

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