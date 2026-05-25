В ярославском Тутаеве открыли новую ледовую арену
23 мая состоялось торжественное открытие нового ледового комплекса, построенного по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем вложений составил 430 млн рублей.
Ледовая арена предназначена для организованной круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Комплекс смогут посещать профессионалы, воспитанники спортшкол, сторонники активного образа жизни, чтобы заниматься хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием, другими видами спорта.
Общая площадь нового двухэтажного спортивного объекта — 3200 квадратных метров, ледовой арены — более 1600 квадратных метров.
Для зрителей оборудована комфортная трибуна. Дворец полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Предусмотрены душевые, помещения для переодевания, хранения и сушки формы. В здании оборудована мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, а также пункт выдачи прокатного инвентаря. Есть пост охраны и медицинский кабинет. Отдельное помещение выделено для станции водоподготовки и специализированной машины, предназначенной для ухода за льдом.
Второй этаж дворца — это зона общефизической подготовки и отдыха. Здесь открылся просторный тренажерный зал с раздевалками и душевыми. Большой блок отведен под административно-бытовые помещения для персонала и тренеров.
