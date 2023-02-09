Новый терминал международного аэропорта Толмачёво открылся в Новосибирске

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9 февраля в Новосибирске открылся новый терминал международного аэропорта Толмачево.

Общая площадь помещений составляет свыше 58 тысяч квадратных метров.

Внутри нового здания расположили 54 стойки регистрации, они позволят обслуживать более 1800 пассажиров в час.

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Отличительная особенность аэровокзального комплекса — фасад: единая непрерывная стеклянная «лента» длиной более 300 метров. Высокопрочное витражное остекление из листового стекла самого большого размера (6×3 м) имеет улучшенные оптические характеристики и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Перед аэровокзальным комплексом обустроены парковки на 1375 машино-мест.

На возведение нового терминала потратили около 20 миллиардов рублей. Высота помещения — 36 метров.

Сегодня «Толмачево» самый крупный региональный аэропорт, в его маршрутной расписании более ста направлений, и сегодня через Новосибирск можно напрямую долететь в 35 городов нашей страны, чем активно пользуются жители Сибири и Дальнего Востока.

Пока аэропорт рассчитан на то, что будет принимать 5 млн транзитных пассажиров в год. «Этот терминал более чем в два раза больше по площади, наиболее технологичный, в нём можно будет спокойно обслужить порядка 13-14 млн пассажиров внутренних линий», — сообщил журналистам заместитель генерального директора «Новапорта» Евгений Янкилевич.

Строительство второй очереди терминала крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла стартует в 2024 году. Инвестиции оцениваются в 18 млрд рублей.

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