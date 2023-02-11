В Ингушетии построили первый оптово-продовольственный и распределительный центр на 5 тысяч тонн

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В Назрановском районе Ингушетии построен первый оптово — продовольственный и распределительный центр на 5 тыс. тонн экологически чистой продукции от местных производителей.

На территории центра будет представлен широкий ассортимент экологически чистой сельхозпродукции: фрукты, овощи, рыба, мясо, колбасные изделия, консервы, борщевой набор.

Центр будет служить и ярмарочной площадкой. На территории в 3 тыс. кв. м смогут презентовать свою продукцию до 100 предпринимателей из различных уголков страны. Ярмарки будут проводить ежедневно.

Инвестиционным проектом предусмотрены 24 бокса с холодильными установками, большие площадки для оптовых продаж. Предусмотрена удобная парковка и места стоянки для легкового автотранспорта и фур.

Продукты планируется распределять по населенным пунктам, где остро ощущается дефицит.

На территории в 1 га, помимо новых боксов, расположено двухэтажное здание с отдельным хранилищем для магазинов, в каждом отсеке будет представлена своя продукция, у торговых рядов будут свои подъезды для погрузки и разгрузки товаров для фур, на втором этаже предусмотрена гостиница на 30 номеров для дальнобойщиков.

Строительство центра обусловлено ростом цен на продовольствие в связи с экономическими санкциями в отношении России. Распределительный центр — один из флагманов в обеспечении продовольственной безопасности, здесь будут приобретать у фермеров и государственных сельхозпредприятий те излишки, которые остались в закромах. Все сельхозпроизводители Ингушетии будут взаимодействовать с торговым комплексом. Осталось проложить асфальт и установить оборудование.

Ввод нового комплекса в эксплуатацию и проведение крупных сельскохозяйственных ярмарок позволят стабилизировать цены на основные продукты питания в регионе.