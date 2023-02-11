Грузовой корабль «Прогресс МС-22» причалил к МКС

© cdn-st3.rtr-vesti.ru

11 февраля в 11:45:21 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-22» в автоматическом режиме пристыковался к российскому служебному модулю «Звезда» Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 9 февраля.

Он доставил на МКС 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов. Среди них — ресурсная аппаратура для систем российского сегмента МКС, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

© m24.ru

На грузовике привезены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Кардиовектор», «Нейроиммунитет», «Пилот-Т», «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Пробиовит», «Структура», «Фотобиореактор», «Биодеградация», «Биополимер», «Сепарация». Также отправлены аппаратура для эксперимента «Напор-миниРСА» и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.

В рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве грузовиком на МКС доставлены флаги Волгоградской области и проекта «Родина-мать зовет!», флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ «Волгоград, ты просто космос!» и открытка патриотического проекта «Космос Победы».

С 1978 года это была 183-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 88-я — с МКС.

На МКС сейчас работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.