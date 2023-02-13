В Кургане открыли новый индустриальный парк

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Индустриальный парк по типу «гринфилд» торжественно запустили 12 февраля.

В Курганской области стало на один ТОР больше — очередной открылся в областном центре. На 20 тысячах квадратных метров уже работают люди. Один такой парк позволяет работать восьми заводам.

Это впервые в истории региона за последние 30-40 лет, когда власть вместе с предпринимателями создаёт такие мощные, масштабные и просторные площадки. Индустриальные мощи Кургана возрождаются гигантскими темпами.

Как рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора индустриального парка Артём Петров, планы по созданию территории опережающего развития появились ещё в 2021 году. В мае 2022 приступили к строительству. За короткое время подготовили площадку, уложили дорожное полотно, провели газ, свет и воду.

— Проект не предусматривал скачка цен на стройматериалы, который произошел в 2022. Тем не менее, зашли первые резиденты. Вместе мы все обсудили и пришли к согласию, стройка не останавливалась, — сказал Артём Петров.

Индустриальный парк открыли в формате «гринфилд»: это незастроенный участок с организованной инфраструктурой — газ, электричество, водоотведение. Инвесторы или действующие предприятия могут создать здесь новые производства.

На данный момент в новом ТОРе работают 4 резидента. Скоро к ним присоединятся ещё 3: производство строительных металлоконструкций, переработка древесины, производство электропроводов.

Пока задействовали лишь 50% индустриального парка.

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