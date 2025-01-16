В Кургане запустили новый цех деревообрабатывающего производства

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15 января, в Кургане торжественно запустили цех гражданской продукции производства «Леспромпресс».

2025 год в Курганской области стартовал с запуска новых производств. Так очередной деревообрабатывающий цех ООО «Леспромпресс» заработал на базе индустриального парка «Территория областного развития». Ещё два года назад здесь было чистое поле и заброшенные и разграбленные в 90-е цеха. Теперь работают станки и расширяется ассортимент продукции. Здесь будут выпускать клеёный и профилированный брус. Его зауральцы смогут использовать для строительства и отделочных работ.

Вместе с двумя цехами, реконструированными ранее, новый цех будет выпускать до 2000 куб. м обрезной доски в месяц. Всего с господдержкой введено 3100 кв. м. Общий объём инвестиций на реализацию двух этапов составит более 1 млрд рублей.

Запуск новых производственных площадей позволит выпускать не только деревянную тару для оборонной промышленности, но с этого года наладить выпуск гражданской продукции.Отметим, на предприятии внедрено безотходное производство, благодаря строительству котельной, которая работает от опила и других пиломатериалов, оставшихся от переработки древесины.

В регионе планируется создать 13 индустральных парков. Пять из них уже работают, остальные — в стадии завершения, строительства и проектирования. Парки предлагают свои резидентам готовую инфраструктуру, налоговые льготы и широкий спектр мер государственной поддержки, которые действуют в Курганской области.

ТОР был первым проектом индустриального парка в Зауралье. С нуля за пять лет на пустыре появились современные производственные цеха с новейшим оборудованием, а это новые рабочие места и новые возможности для всего региона.

© oblast45.ru

© oblast45.ru

© oblast45.ru

© oblast45.ru

© oblast45.ru

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