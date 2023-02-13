Abat представил среднетемпературные холодильные столы СХС-70Н-01

Команда Abat рада представить Вам очередные новинки — столы холодильные среднетемпературные СХС-70Н-01 с нижним расположением агрегата, которые предназначены для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

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Особенности холодильных столов:

- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола

— климатический класс изделий — 5

— толщина стенок 60 мм

— холодильный агрегат расположен снизу, выдвижной для удобства обслуживания

— хладагент — R404a

— электронный блок управления с возможностью регулирования и поддерживания необходимой температуры;

— динамическое охлаждение — воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределение температуры внутри полезного объема;

— температура внутри охлаждаемого объема стола +1…+8 °C

— работа при температуре окружающей среды до +42 °C, относительной влажности от 40 до 70%

— цельнозаливной пенополиуретаном корпус

— автоматическая оттайка

— уплотнитель с магнитной вставкой на дверях для обеспечения полной теплоизоляции

— передняя и задняя стенки легкосъемные

— регулируемые по высоте ножки, которые могут опционально быть заменены на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты стола

Секции холодильных столов взаимозаменяемые. Предусмотрена возможность замены двери на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот.

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