Abat представил среднетемпературные холодильные столы СХС-70Н-01
Команда Abat рада представить Вам очередные новинки — столы холодильные среднетемпературные СХС-70Н-01 с нижним расположением агрегата, которые предназначены для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.
Особенности холодильных столов:
- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола
— климатический класс изделий — 5
— толщина стенок 60 мм
— холодильный агрегат расположен снизу, выдвижной для удобства обслуживания
— хладагент — R404a
— электронный блок управления с возможностью регулирования и поддерживания необходимой температуры;
— динамическое охлаждение — воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределение температуры внутри полезного объема;
— температура внутри охлаждаемого объема стола +1…+8 °C
— работа при температуре окружающей среды до +42 °C, относительной влажности от 40 до 70%
— цельнозаливной пенополиуретаном корпус
— автоматическая оттайка
— уплотнитель с магнитной вставкой на дверях для обеспечения полной теплоизоляции
— передняя и задняя стенки легкосъемные
— регулируемые по высоте ножки, которые могут опционально быть заменены на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты стола
Секции холодильных столов взаимозаменяемые. Предусмотрена возможность замены двери на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот.
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