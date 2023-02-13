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Новые заводы и цеха

В Челябинске началось строительство завода по производству роботов

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

В Челябинске забили первые сваи в основание завода промышленных роботов-манипуляторов. Новое предприятие разместится на улице Горелова в Ленинском районе.

На проектную мощность 600 роботов в год завод должен выйти в первом квартале 2024 года.

Челябинская техника должна заменить ушедших с рынка японские Fanuc и Kuka. Оборудование компании «Русский робот» стоит на вооружении Челябинского кузнечно-прессового завода. Корпус машины выполнен из алюминия.

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

Компьютерная программа шестиосевого робота написана в России. Также планируется внедрить в конструкцию отечественные редуктор и компенсатор.

Производство роботов обеспечит спрос на кадры с высшим образованием. При том, что потребуются интеграторы роботизированных систем, необходимо порядка 300 специалистов разных профессий.

На территории ЧКПЗ опытное производство роботов-манипуляторов появилось в 2020 году. Образцы устройств дважды представляли на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В 2021 году гостям мероприятия продемонстрировали «Миасс», а в 2022-м — «Златоуст».

https://bfm74.r...odstvu-robotov/

Источник: https://ura.news/news/1052623135

машиностроение, Челябинская область
  • Нет аватара termometrix
    13.02.2319:15:06

    Отличная новость! Удачи!

    #1259108
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    13.02.2319:50:10

    Пока для выпуская манипуляторов приходиться использовать импортные микросхемы и процессоры. Их массовое производство, к сожалению, тупо завязано на США. И это был не только экономический, но и политический просчёт руководства, как бывшего СССР, так и современной России.Кроме того импортные изделия, при определённых условиях, можно блокировать и даже дистанционно отключать. У нас есть отечественные процессоры. Они далеко не самые совершенные, но уже вполне надёжны и пригодны для внедрения. Их изготовление обходится очень дорого. Конкурентные по цене аналоги российские разработчики пока создать не могут. И здесь на первый план выходят государственные программы поддержки, софинансирования, налогового манёвра и стратегического партнёрства. Так было во всех странах мира совершивших рывок в производстве микроэлектронники. В данный момент сделать упор на собственное производство микросхем и процессоров очень тяжело. Однако если вырвемся из замкнутого круга и пройдём этот крёстный путь, то у нас появятся и свои роботы, и свои процессоры, и обширные внутренний и внешний рынки для их сбыта.Пока государство демонстрирует в этом стремлении похвальную заинтересованность,готовность подставить плечо, настойчивость и, даже, несвойственное ранее упорство. Дело за российским бизнесом, его грамотными, собранными и сосредоточенными капитанами ( в первую очередь молодыми и очень молодыми ). Речь идёт о 10-15 годах изнурительной и сопряжённой с огромными финансовыми рисками работы.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:06 13.02.23
    #1259109
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