В Челябинске началось строительство завода по производству роботов

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В Челябинске забили первые сваи в основание завода промышленных роботов-манипуляторов. Новое предприятие разместится на улице Горелова в Ленинском районе.

На проектную мощность 600 роботов в год завод должен выйти в первом квартале 2024 года.

Челябинская техника должна заменить ушедших с рынка японские Fanuc и Kuka. Оборудование компании «Русский робот» стоит на вооружении Челябинского кузнечно-прессового завода. Корпус машины выполнен из алюминия.

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Компьютерная программа шестиосевого робота написана в России. Также планируется внедрить в конструкцию отечественные редуктор и компенсатор.

Производство роботов обеспечит спрос на кадры с высшим образованием. При том, что потребуются интеграторы роботизированных систем, необходимо порядка 300 специалистов разных профессий.

На территории ЧКПЗ опытное производство роботов-манипуляторов появилось в 2020 году. Образцы устройств дважды представляли на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В 2021 году гостям мероприятия продемонстрировали «Миасс», а в 2022-м — «Златоуст».

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