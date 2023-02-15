Завод «М-Конструктор» выпустил две установки для формования объемных лифтовых шахт

Спарка установок для формования объемных лифтовых шахт © m-konstruktor.ru

То, о чем писала пресс-служба завода, начиная с декабря и показывая лишь в рендерах, реализовано в металле! Две установки для формования объемных лифтовых шахт полностью готовы и приняты заказчиком. Очередной проект с компанией «ЛСР Северо-Запад» подходит к своему финалу.

Конструктивно установка состоит из двух частей — наружных бортов и внутренней опалубки (сердечника). Площадка обслуживания в качестве легкого дополнения.

Наружная опалубка. Представляет собой четыре щита (борта), соединяющихся при закрытии, перед началом бетонирования. Дополнительную плотность стыкам придают резиновые уплотнители, исключающие протекание бетонного молочка. Каждый щит установлен на подвижные опоры, обеспечивающие перемещение стенок по направляющим на 1200 мм при распалубке.

Наружная опалубка утеплена © m-konstruktor.ru

Такое расстояние делает не только удобным съем, но и создает необходимое рабочее пространство при армировании, смазке, чистке, установке закладных элементов или переналадке.К формующей поверхности щитов крепятся проемообразователи. Применяемая магнитная бортоснастка, позволяет менять конфигурацию входных проемов. Наружная опалубка имеет теплоизоляцию для ускорения процесса набора прочности и равномерного распределения тепла. Для уплотнения бетонной смеси могут быть использованы глубинные или площадочные вибраторы.

Сердечник. Прямоугольник из жестких и цельных стальных листов, сваренных между собой, с встроенным обогревом формующей поверхности и крышкой для доступа внутрь опалубки. Обогрев электрический с автоматизированной и ручной режимами управления.

© m-konstruktor.ru

Отрыв изделия от стенок сердечника при съеме осуществляется подъемом нижней рамки при помощи четырех гидравлических цилиндров с запасом хода по высоте 300 мм. Сердечник имеет уклон по 15 мм на каждую сторону для легкого снятия изделия.

© m-konstruktor.ru

Для изменения шахты лифта по высоте, что необходимо на устройстве шахты лифта на цокольном и чердачном пространстве, предусмотрена съемная рамка, которая устанавливается на нижнюю рамку при помощи крана. Режим тепловой обработки (ТО) программируемый с возможностью архивации циклов и удаленной настройки. Управление режимами ТО и гидравликой осуществляется со стойки управления. Установки будут располагаться рядом друг с другом, поэтому по периметру установлена общая площадка обслуживания для доступа персонала к местам заливки бетонной смеси, а также при съеме готового изделия.

© m-konstruktor.ru

Процесс производства начинается с обработки эмульсией формующих поверхностей и установки арматурного каркаса. Наружные борта закрываются, происходит заливка бетонной смеси. Вибрирование выполняется глубинными вибраторами или площадочными в зависимости от комплектации. Обогрев стенок будущей лифтовой шахты осуществляется изнутри. При распалубке стенки наружной опалубки поочередно откатывают, а съем готовой шахты с сердечника выполняют с использованием гидравлической системы, плавно приподнимающей изделие на 150 мм. Затем изделие извлекают из формы краном при помощи траверсы. Готовое изделие имеет размеры 2950×1940×2990 мм и 2950×1940×2100 мм (ДхШхВ) для крайних этажей. Продуманная конструкция установок «М-Конструктор» делает изготовление шахт лифтов простым, эргономичным и не требующем дополнительной обработки.

В настоящее время силами специалистов производителя завершен монтаж, впереди подключение и запуск в эксплуатацию.