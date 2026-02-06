MAX
irmash Производство

Заплетка стропов: отечественное оборудование для промышленного применения от завода ИРМАШ

Заплетка стропов

Заплетка стропов — это технологический процесс формирования прочных петель и соединений на стальных канатах, применяемых в грузоподъёмных операциях. От качества выполнения заплетки напрямую зависит безопасность работ, надёжность стропов и срок их службы.

Метод используется при изготовлении и ремонте канатных стропов в строительстве, машиностроении, судостроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности.

Назначение и особенности технологии

Заплетка выполняется путём последовательного переплетения прядей каната с формированием петли. Такой способ обеспечивает:

  • равномерное распределение нагрузки;
  • сохранение гибкости каната;
  • устойчивость соединения к динамическим нагрузкам.

Роль специализированного оборудования

При ручной заплетке процесс остаётся трудоёмким и требует высокой квалификации персонала. Для повышения производительности и стабильности качества применяют специализированное оборудование, которое позволяет:

  • фиксировать канат в рабочем положении;
  • механизировать разбор и укладку прядей;
  • выполнять операции с канатами большого диаметра.

Оборудование для заплетки стропов от ИРМАШ

Российское предприятие ИРМАШ разрабатывает и производит оборудование для заплетки стальных канатов и изготовления канатных стропов, ориентированное на промышленное применение и эксплуатацию в условиях производственных цехов и ремонтных участков.

Приспособления для ручной заплетки стропов

Ручные приспособления используются при мелкосерийном производстве и ремонте стропов.

Гидравлические установки для заплетки стропов

Гидравлические установки применяются при серийном производстве и обеспечивают высокую точность формирования соединения за счёт контролируемого усилия, а также минимизируют ручной труд.

  • Установка ПЗС-10-32Г — компактная горизонтальная установка для ограниченных производственных площадей.
  • Установка ПЗС-10-50 — гидравлическая установка для заплетки стропов диаметром от 10 до 50 мм.
  • Установка ПЗС-10-80 — универсальное решение для работы со стропами увеличенного диаметра.
  • Установка ПЗС-80-120 — промышленная установка для тяжёлых стропов и высоких нагрузок.

Сферы применения

Оборудование для заплетки стропов применяется в:

  • производстве грузозахватных приспособлений;
  • строительстве и монтаже металлоконструкций;
  • судостроении и портовой инфраструктуре;
  • энергетике и добывающих отраслях;
  • ремонтных подразделениях промышленных предприятий.

Вывод

Развитие отечественного оборудования для заплетки стропов завода ИРМАШ, позволяет промышленным предприятиям повышать безопасность грузоподъёмных операций, обеспечивать стабильное качество канатных изделий и снижать зависимость от импортных решений в сегменте грузозахватной оснастки.

