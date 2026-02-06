Заплетка стропов: отечественное оборудование для промышленного применения от завода ИРМАШ
Заплетка стропов — это технологический процесс формирования прочных петель и соединений на стальных канатах, применяемых в грузоподъёмных операциях. От качества выполнения заплетки напрямую зависит безопасность работ, надёжность стропов и срок их службы.
Метод используется при изготовлении и ремонте канатных стропов в строительстве, машиностроении, судостроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности.
Назначение и особенности технологии
Заплетка выполняется путём последовательного переплетения прядей каната с формированием петли. Такой способ обеспечивает:
- равномерное распределение нагрузки;
- сохранение гибкости каната;
- устойчивость соединения к динамическим нагрузкам.
Роль специализированного оборудования
При ручной заплетке процесс остаётся трудоёмким и требует высокой квалификации персонала. Для повышения производительности и стабильности качества применяют специализированное оборудование, которое позволяет:
- фиксировать канат в рабочем положении;
- механизировать разбор и укладку прядей;
- выполнять операции с канатами большого диаметра.
Оборудование для заплетки стропов от ИРМАШ
Российское предприятие ИРМАШ разрабатывает и производит оборудование для заплетки стальных канатов и изготовления канатных стропов, ориентированное на промышленное применение и эксплуатацию в условиях производственных цехов и ремонтных участков.
Приспособления для ручной заплетки стропов
Ручные приспособления используются при мелкосерийном производстве и ремонте стропов.
- Вертикальное приспособление ПЗС-37В — компактное устройство для ручной заплетки стропов малого и среднего диаметра.
- Вертикальное приспособление ПЗС-50В — модернизированная установка для работы с канатами большего диаметрами.
- Горизонтальное приспособление ПЗС-30Г — стационарное решение для последовательной заплетки с горизонтальной ориентацией каната.
- Горизонтальное приспособление ПЗС-60Г — устройство с увеличенной жёсткостью конструкции для крупных диаметров каната.
Гидравлические установки для заплетки стропов
Гидравлические установки применяются при серийном производстве и обеспечивают высокую точность формирования соединения за счёт контролируемого усилия, а также минимизируют ручной труд.
- Установка ПЗС-10-32Г — компактная горизонтальная установка для ограниченных производственных площадей.
- Установка ПЗС-10-50 — гидравлическая установка для заплетки стропов диаметром от 10 до 50 мм.
- Установка ПЗС-10-80 — универсальное решение для работы со стропами увеличенного диаметра.
- Установка ПЗС-80-120 — промышленная установка для тяжёлых стропов и высоких нагрузок.
Сферы применения
Оборудование для заплетки стропов применяется в:
- производстве грузозахватных приспособлений;
- строительстве и монтаже металлоконструкций;
- судостроении и портовой инфраструктуре;
- энергетике и добывающих отраслях;
- ремонтных подразделениях промышленных предприятий.
Вывод
Развитие отечественного оборудования для заплетки стропов завода ИРМАШ, позволяет промышленным предприятиям повышать безопасность грузоподъёмных операций, обеспечивать стабильное качество канатных изделий и снижать зависимость от импортных решений в сегменте грузозахватной оснастки.
