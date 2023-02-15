Инженеры ПО «Стрела» разработали силовые замки для самолета МС-21

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ПАО «Корпорация «Иркут» столкнулась с трудностью в импортных поставках крепежных элементов. ПО «Стрела» (входит в состав Союза машиностроителей России) было предложено разработать и изготовить многоресурсные силовые замки для пассажирского среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. Замки используются для крепления съемных элементов фюзеляжа, крыла и оперения (крышки и люки), а также крепления внутренних съемных элементов бортовых конструкций. Заводчане полностью выполнили требования заказчика.

При выборе разработчика замков учитывались технический и технологический опыт изготовления подобных конструкций. Специалистам ПО «Стрела» пришлось решить три технологические проблемы, и все они в той или иной степени связаны с малыми габаритами замка (высота корпуса всего 16 мм). Свои условия диктовали и требования к прочности и точности в условиях крупной «серии» — только на один самолет устанавливается более 2000 замков разных типоразмеров.

После изготовления опытной партии замков, на Иркутском авиационном заводе были проведены успешные испытания на имитаторах частей фюзеляжа самолета МС-21. Замки производства ПО «Стрела» показали себя с наилучшей стороны и были рекомендованы к применению на изделиях. Данные крепежные элементы также включили в конструкторскую документацию самолета МС-21 в качестве комплектующих изделий.

Интерес к замкам «СТР» был проявлен и со стороны предприятия АО «Кронштадт» для беспилотных летательных аппаратов.

ПО «Стрела» уже долгое время сотрудничает со многими авиационными предприятиями и изготавливает по кооперации различные детали и узлы для пассажирских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Замки — еще уверенный шаг в решении проблем импортозамещения.