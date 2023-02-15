ОАО «Соликамский магниевый завод» начал производство метаниобата лития.

© smw.ru

Технология получения таблетированной шихты метаниобата лития, а также метатанталата лития разработана специалистами отделения перспективных направлений ОАО «СМЗ» в опытном цехе № 3.

«Метаниобаты лития — продукт, который в промышленном масштабе больше никто в России не выпускает. Заказ на весь планирующийся годовой объем производства уже получен от российской компании, связанной с выпуском высокотехнологичных изделий для радиоэлектроники. Мы начали производство прессованного и закалённого метаниобата в виде специальных таблеток строго определённых массы и размера. Они будут использованы заказчиком в качестве основы для выращивания монокристаллов», — рассказал генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Производство ведётся в специально оборудованном помещении на территории участка аммиачного гидролиза.