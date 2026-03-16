ОАО «Соликамский магниевый завод» (входит в Горнорудный дивизион «Росатома») освоило промышленное производство сплавов магния с редкоземельными металлами — неодимом, церием и лантаном. Это шаг к импортозамещению материалов, критически важных для высокотехнологичных отраслей.

Сплавы магния с добавлением церия, лантана и неодима называют «зелеными инженерными материалами XXI века»: они легкие, прочные и пригодны для вторичной переработки.

«Сплавы предназначены для нужд высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе, авиационно-космической, автомобилестроения, энергетики, нефтегазовой. Техника, производящаяся для этих отраслей, требует высокой удельной прочности материалов при повышенных температурах. В частности, магний-неодимовый сплав применяется при создании камер сгорания авиационных двигателей», — пояснил г енеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Производство требует жесткого соблюдения температур и химсостава. На заводе каждый сплав проверяют методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Содержание неодима, лантана и церия — строго по ГОСТу.

Ранее в Соликамске в рамках федерального проекта по развитию отрасли редкоземельных металлов создают производство по разделению карбонатов РЗМ на индивидуальные металлы, включая неодим и празеодим.