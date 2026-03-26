На ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Ростатом») разработано и внедрено в производство инновационное оборудование для производства титановой губки. Оно повышает эффективность производственного процесса, качество продукта и снижает долю ручного труда.Разработка осуществлена специалистами цеха по производству титановой губки ОАО «СМЗ» совместно с АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (АО «РИТМ», дочернее предприятие ОАО «СМЗ»).

Инновационное оборудование защищено патентами № 240773 и № 241813 Федеральной службы по интеллектуальной собственности России.

«Разработана уникальная конструкция реторты для вакуумной сепарации. Форма обечайки (элемент корпуса реторты) в виде усеченного конуса обеспечивает более равномерное распределение нагрузок. Это снижает деформацию стенок, позволяет полностью использовать ресурс оборудования, реже останавливать производство для текущих ремонтов. Модернизированная система охлаждения исключает перегрев в ходе технологических процессов. Это гарантирует стабильную герметичность вакуумной системы на протяжении всего цикла сепарации. Проще говоря, раньше готовый титановый блок из реторты вынимали с применением ручного труда, затем обрабатывали с помощью отбойных молотков. Сейчас процесс происходит автоматически, быстро и эффективно», — рассказал начальник цеха по производству титановой губки ОАО «СМЗ» Андрей Патраков.

В рамках реализации проекта также создана цифровая система мониторинга, которая отслеживает износ и деформацию толщины стенок реторт. Она позволяет прогнозировать остаточный ресурс, планировать замену оборудования, исключать аварийные ситуации до их возникновения.Улучшена и конструкция теплового экрана аппарата вакуумной сепарации. Ранее теплоизоляционный слой быстро выходил из строя из-за воздействия магния и хлоридов. Это приводило к ухудшению термодинамики процесса и преждевременному износу аппаратов. Кроме того, при демонтаже из-за деформаций экраны часто заклинивало, их замену приходилось производить вручную. Специалисты цеха по производству титановой губки ОАО «СМЗ» усовершенствовали геометрию экрана — добавили ребра жесткости, что существенно снизило деформацию. Также модернизирован теплоизоляционный слой. В совокупности эти изменения позволили стабилизировать термодинамические показатели процесса и упростить обслуживание оборудования.

По оценке экспертов, новое оборудование превосходит зарубежные аналоги, в частности, американских и китайских компаний, по комплексу показателей: надёжность, производительность, энергоэффективность и качество продукции."Внедрение инноваций в производство позволяет нам гарантировать стабильно высокое качество губчатого титана", — отметил генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.