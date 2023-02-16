Все — на завод! Трубы, которые прослужат 100 лет
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Команда Mashnews в Липецке! Мы узнали, как утроен единственный завод в России по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
За чугунным водопроводом — будущее! Как решить проблему гнилых труб в стране? Почему уровень износа водопроводных сетей достигает 70%? В чем причина роста тарифов ЖКХ в 19 раз за 15 лет?
В этом видео:
00:00 добро пожаловать на Липецкую землю
00:38 завод труб «Свободный Сокол»
01:11 этапы производства труб
02:13 объем производства
02:35 проблемы гнилых труб в РФ
03:18 почему износ труб достигает 70%
03:34 чем чугун лучше пластика или стали
04:08 доля фальсификата на рынке 30%
04:46 чугунные трубы прослужат долго
05:10 рост производства труб и рост зарплат
05:41 восстановление Мариуполя
06:25 заводу не страшны санкции
06:41 как устроен промышленный туризм в России и какие компании уже принимают экскурсионные группы
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16.02.2315:25:02