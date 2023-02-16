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Все — на завод! Трубы, которые прослужат 100 лет

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qE-hCpULWpE

Команда Mashnews в Липецке! Мы узнали, как утроен единственный завод в России по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

За чугунным водопроводом — будущее! Как решить проблему гнилых труб в стране? Почему уровень износа водопроводных сетей достигает 70%? В чем причина роста тарифов ЖКХ в 19 раз за 15 лет?

В этом видео:

00:00 добро пожаловать на Липецкую землю

00:38 завод труб «Свободный Сокол»

01:11 этапы производства труб

02:13 объем производства

02:35 проблемы гнилых труб в РФ

03:18 почему износ труб достигает 70%

03:34 чем чугун лучше пластика или стали

04:08 доля фальсификата на рынке 30%

04:46 чугунные трубы прослужат долго

05:10 рост производства труб и рост зарплат

05:41 восстановление Мариуполя

06:25 заводу не страшны санкции

06:41 как устроен промышленный туризм в России и какие компании уже принимают экскурсионные группы
Источник: https://www.youtube.com/@mashnewstv

жкх, проблемы жкх, производство, Свободный сокол, производство труб, Липецк, Липецкая область
  • Clausson Clausson
    16.02.2315:25:02

    Увы-увы. За 20 с лишним лет продукция так и не стала востребованной в России. Как справедливо заметил Мухортов в фильме, местные власти в регионах предпочитают ремонтировать магистрали б/у трубами — так называемыми «восстановленными». Несмотря на все старания по приведению их внешнего вида к «блеску» служить они не будут, старое невозможно сделать новым, а металл стареет. С б/у проще выиграть тендер или даже иначе, только так и можно выиграть тендер. Их запрещали, снова разрешали, пять запрещали, но по большому счету воз и ныне там. Всем понятно, что новые трубы (стальные, полимерные, чугунные) не могут конкурировать по цене с б/у.

    Заводу больше 100 лет, и технология труб ВЧШГ развивается там еще с советских времен, но по настоящему крупные заказы им удалось получить только после присоединения Крыма, где потребность в таких трубах превышала производственные возможности Сокола и пришлось закупать еще и китайские трубы. Тем более, что с учетом чрезвычайно сложной логистики (ну мы помним какая была логистика с Крымом) китайские трубы было дешевле привезти морем.

    Сейчас еще добавился Мариуполь. Скоро будет вся Новороссия.

    Вынужден сказать правду ибо это боль. Производственных мощностей заводу, который 30 лет выживал чудом, пройдя через целую череду банкротств и смен собственников, будет не хватать, а значит страна опять будет вынуждена везти трубы из Китая*. Заводу остро нужны инвестиции и программа развития… или как минимум новый эффективный собственник.

    ***

    *Авторы технологии — американцы, но там металлургия как отрасль, в результате «эффективных» менеджеров-глобалистов давно влачит жалкое существование, впрочем как и в Европе. По сути трубы ВЧШГ производит только Сокол и пара китайских компаний.

    Отредактировано: Clausson~15:26 16.02.23
    #1259199
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