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Команда Mashnews в Липецке! Мы узнали, как утроен единственный завод в России по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

За чугунным водопроводом — будущее! Как решить проблему гнилых труб в стране? Почему уровень износа водопроводных сетей достигает 70%? В чем причина роста тарифов ЖКХ в 19 раз за 15 лет?

В этом видео:

00:00 добро пожаловать на Липецкую землю

00:38 завод труб «Свободный Сокол»

01:11 этапы производства труб

02:13 объем производства

02:35 проблемы гнилых труб в РФ

03:18 почему износ труб достигает 70%

03:34 чем чугун лучше пластика или стали

04:08 доля фальсификата на рынке 30%

04:46 чугунные трубы прослужат долго

05:10 рост производства труб и рост зарплат

05:41 восстановление Мариуполя

06:25 заводу не страшны санкции

06:41 как устроен промышленный туризм в России и какие компании уже принимают экскурсионные группы