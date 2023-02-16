Цеха Коломзавода продолжают модернизировать

© kolomnadiesel.com

В рамках инвестиционной программы техперевооружения производства для обработки компонентов цилиндро-поршневой группы было приобретено новое оборудование — три современных обрабатывающих центра.

Они позволили усовершенствовать, упростить и ускорить процесс обработки этих важных компонентов двигателя, которые вместе с крышкой образует камеру сгорания.

© kolomnadiesel.com

Втулки цилиндров различаются размером и структурой металла, из которого отлиты. Для их обработки на участке поршней и втулок в тепловозомеханическом цехе № 1 используются два новых обрабатывающих центра.

Второй центр — более мощный и может обрабатывать втулки всех типов. Преимущества данного оборудования в том, что все операции делаются за один постанов: втулка цилиндра шлифуется, в ней сверлятся отверстия и нарезается резьба.

Третий многофункциональный центр для обработки тронков заменил более десяти единиц оборудования. Почти столько же человек было задействовано в обработке этой детали. Сейчас центр обслуживают посменно всего три оператора.

Инвестиции в организацию высокотехнологичного производства в рамках плана техперевооружения предприятия 2022 году составили около 2,5 млрд. рублей. Общий объем инвестпрограммы за период с 2018 по 2022 год — 11,4 млрд.