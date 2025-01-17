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d-tatarinov 17 января 2025, 15:04 9177 Транспорт, спецтехника и логистика

Первый тепловоз с системой автоматического запуска дизеля

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 © t.me

Коломенский завод (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») направил холдингу «РЖД» первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС, оснащенный системой автоматического запуска дизеля (САЗД). Система предусматривает автоматический прогрев теплоносителей дизеля в холодную погоду без необходимости присутствия человека.

Специалисты ВНИКТИ (г. Коломна) совместно с конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» и Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ разработали САЗД тепловоза по заданию «Российских железных дорог».

В микропроцессорную систему локомотива ТЭП70БС интегрированы алгоритмы управления, которые запускают тепловоз при низких температурах автоматически, прогревают теплоносители агрегата до нужной температуры (45 °С), включают прокачивающие насосы во время остановки машины, следят за зарядом аккумуляторной батареи тепловоза и при необходимости заряжают пусковые конденсаторы.

Кроме этого, САЗД подает звуковой сигнал для вызова машиниста при возникновении неисправности. Когда двигатель остывает (на локомотиве стоят датчики температуры), система вновь самостоятельно его запускает. При необходимости, цикл повторяется.

Для уверенного пуска дизеля с изношенной (подсевшей) аккумуляторной батарей дополнительно установлены мощные конденсаторы.

Внедрение новой системы позволит обслуживать сразу несколько тепловозов, оборудованных САЗД, обеспечить экономию дизельного топлива (обычно двигатель в период простоя непрерывно работает на холостом ходу).

Тепловоз ТЭП70БС с новой системой прошел все необходимые испытания, среди которых были и дополнительные, в ходе которых имитировалась температура теплоносителей и окружающей среды с помощью специальных датчиков (без помещения тепловоза в климатическую камеру).

В ближайшее время на полигоне Октябрьской железной дороги начнется серия эксплуатационных испытаний, по итогам которых будет принято решение о поставках следующих новых тепловозов этой серии уже с установленной на них системой автоматического запуска двигателей.

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Источник: https://t.me/kolomzavod

Московская обл, Коломна, Коломенский завод
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.01.2516:49:38

    Кто скажет вкратце чем отличается пассажирский тепловоз от грузоого?

    #1295690
    • Нет аватара termometrix
      17.01.2517:59:29

      Магистральные пассажирские тепловозы предназначены для вождения пассажирских составов с высокими скоростями, в то время как грузовые — для вождения грузовых составов большой массы с высокой силой тяги.

      Грузовые — предназначены для перевозки грузовых поездов, обладающие высокой мощностью двигателя и тяговым усилием, но имеющие меньшую скорость. Они способны тянуть тяжёлые составы, состоящие из множества вагонов с различными грузами. Грузовые локомотивы оснащены колёсами меньшего диаметра (1050 мм) и имеют две и более секции в составе, что значительно увеличивает мощность локомотива (до 6000-8000 лошадиных сил), а также сцепной вес по сравнению с пассажирскими машинами. Их конструкционная скорость составляет 100 километров в час. Нагрузка от оси колёсной пары на рельсы и минимальный радиус проходимых кривых почти такой, как у локомотивов пассажирских, но более прочная несущая рама. Но сила тяги у них значительно больше, она составляет от 250 до 300 килоньютонов при скорости движения примерно 27 километров в час. Таким образом, скорость для этих машин не является главным критерием, а высокие тяговые характеристики играют решающую роль, позволяя успешно управлять тяжёлыми и длинными грузовыми составами.

      Пассажирские — созданы для перевозки пассажиров, характеризуются высокой скоростью и менее мощным двигателем. Пассажирский тепловоз — это мощный односекционный локомотив с 16-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 4000 лошадиных сил.

      Также существуют и другие типы локомотивов, такие как: грузопассажирские — это универсальная техника, способная тянуть составы разных видов, используемая на железных дорогах с низкой интенсивностью движения.

      #1295692
    • Нет аватара termometrix
      17.01.2518:00:04

      Таким образом, различие между пассажирскими и грузовыми локомотивами заключается в их назначении и характеристиках, в массе. Грузовые локомотивы обладают высокой мощностью и тяговым усилием, (торможение и трогание с места у грозового локомотива более резкое), а пассажирские — скоростью и комфортом для пассажиров. Разница, в наличии системы электропневматического торможения на пассажирских локомотивах (происходит одномоментное срабатывание тормозов по всей длине состава), и на возможности электроотопления поезда от генератора локомотива. У грузового локомотива срабатывание тормозов происходит по цепочке сначала у локомотива, потом у первого вагона, второго и так пока тормозная волна не дойдёт до последнего вагона, пройдёт минута, иногда она важна и играет большую роль. Грузовые локомотивы имеют конструкцию, выполненную на усиленной раме, а пассажирские цельнонесущий кузов и пространственную раму внутри.

      Грузовым локомотивом можно легко тянуть пассажирские вагоны, но это будет сильно медленнее и не так безопасно (отсутствие ЭПТ). А вот у пассажирского на груженый состав не хватит мощности, да и конструкция может не выдержать при изменении профиля рельсового полотна.

      https://www.ixb...-gruzovogo.html

      #1295693
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