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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Мираторг» ввёл в эксплуатацию свинокомплекс в Брянской области

 © bryanskobl.ru

16 февраля в Почепском районе Брянской области состоялось открытие свиноводческого комплекса «Семцы», построенного компанией «Мираторг».

В структуру комплекса входит станция искусственного осеменения, корпуса для воспроизводства поголовья и откормочные площадки.

Сумма инвестиций превысила 708 млн рублей.

 © bryanskobl.ru

На комплексе будет создано 63 рабочих места.

Все биологические отходы будут направляться на собственный ветсанутильзавод «Мираторга». Стоки с площадок поступают в контейнеры закрытого типа с принудительной сепарацией. В дальнейшем их планируется использовать в качестве органических удобрений.

Новый объект на 3,4 тыс. свиноматок — составляющая межрегионального проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг».

ООО «Мираторг-Курск» завершает реализацию проекта по созданию свиноводческих комплексов для содержания свиней в Климовском, Почепском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.
Источник: http://www.bryanskobl.ru/news/2023/02/16/14163

свиноводство, "Мираторг", Брянская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара iven
    17.02.2322:03:51

    А почему в разделе «Экспорт»? А не в разделе «новые заводы и цеха»?

    #1259253
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