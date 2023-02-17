«Мираторг» ввёл в эксплуатацию свинокомплекс в Брянской области

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16 февраля в Почепском районе Брянской области состоялось открытие свиноводческого комплекса «Семцы», построенного компанией «Мираторг».

В структуру комплекса входит станция искусственного осеменения, корпуса для воспроизводства поголовья и откормочные площадки.

Сумма инвестиций превысила 708 млн рублей.

© bryanskobl.ru

На комплексе будет создано 63 рабочих места.

Все биологические отходы будут направляться на собственный ветсанутильзавод «Мираторга». Стоки с площадок поступают в контейнеры закрытого типа с принудительной сепарацией. В дальнейшем их планируется использовать в качестве органических удобрений.

Новый объект на 3,4 тыс. свиноматок — составляющая межрегионального проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг».

ООО «Мираторг-Курск» завершает реализацию проекта по созданию свиноводческих комплексов для содержания свиней в Климовском, Почепском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.