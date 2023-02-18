Абаканский легкоатлетический манеж принял первые соревнования

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В столице Хакасии состоялось торжественное открытие манежа. Долгих десять лет легкоатлеты Абакана, жители нашего города и спортсмены ближайших регионов ждали завершения строительства легкоатлетического манежа! Это не просто спортивный объект, это — новый этап в развитии спорта в Хакасии.

В восторге и судьи, теперь им помогает автоматическая система хронометража. Несколько камер, луч — безошибочно фиксируют результат.

В яме для прыжков в длину — кварцевый песок. Приземляться в такой — одно удовольствие. А бегуны на средние дистанции оценили угол виражей, говорят, теперь бегать гораздо комфортнее.

© gazeta19.ru

© gazeta19.ru

© gazeta19.ru

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