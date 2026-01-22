Город расположен в Южной Сибири, на слиянии рек Енисея и Абакана. Это столица Хакасии и второй в списке городов России в алфавитном порядке. Началось всё с острога, который построили в 1675 году. Со временем казачья крепость превратилась в село Усть-Абаканское, а с 1931 года Абакан официально считается городом. Сегодня здесь живёт 185 тысяч человек, а на фото вечернего Абакана видна чёткая планировка городских кварталов.

1. Первомайская площадь — центральная площадь Абакана. Сквер, памятник Ленину, здание Правительства республики, главные учебные заведения, драматический театр — всё находится вокруг площади. Здесь проводятся все главные городские и республиканские мероприятия. © img.geliophoto.com

2. Проспект Дружбы народов начинается со скульптуры Лора на въезде в город и заканчивается перекрёстком, на котором расположена гостиница «Дружба» — здание с тремя корпусами, которые расходятся от центра под углом 120 градусов.

3. Здание Правительства республики Хакасия.

4. Мемориальный комплекс Парк Победы. Доминанта парка — скульптура с русским и хакасским воинами на кургане на пересечении аллей. Общая высота памятника — 12 метров, а прообразом основания стал большой Салбыкский курган, крупнейший мегалитический курган Среднего Енисея.

5. Преображенский парк.

6. Проспект Ленина.

7. Изначально на Первомайской площади стоял памятник Сталину, который затем демонтировали. В 1970 году установили уникальный памятник Ленину, который сделали специально для Абакана — скульптура изображает молодого вождя революции, который сидит в раздумьях о судьбе России во время сибирской ссылки.

8. Район Арбан. Название выбирали общим голосованием. Всего было предложено 90 вариантов, в финал вышли 11, а лучшим признали «Арбан» — в переводе это означает «счастье». Дома района расположены полукругом, в центре — Арбан-парк с озером и католическим храмом.

9. Драматический театр имени М. Ю. Лермонтова с собственной площадью, которая прилегает к Первомайской.

10. Улица Кирова когда-то находилась на окраине, здесь были государственные конюшни. Сейчас об этом напоминает только Абаканский ипподром на пересечении улиц Кирова и Жукова.

11. ​Железнодорожный вокзал.

12. 7-й микрорайон Абакана — один из жилых районов, которые расположены вокруг Преображенского парка. Местность окружена дренажным каналом — город находится в болотистой низине рядом с крупными реками, поэтому его защитили от паводков дамбой, а через каналы сбрасывается избыток грунтовых вод.

13. Абакан постепенно растёт, появляются новые здания. Сейчас это 99-й по численности город страны — здесь живёт более 180 тысяч человек, примерно треть населения республики. С высоты, а особенно при вечернем освещении улиц, хорошо видна структура застройки, новые жилые кварталы и связь исторического центра с современными районами.