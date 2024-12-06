В Хакасии открылся завод по производству полистиролбетона

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Открытие завода по производству полистиролбетона в Абакане стало возможным благодаря государственной поддержке, предоставленной Фондом развития промышленности Хакасии. В 2023 году предприятию выдали льготный заём в размере 25 млн рублей на приобретение оборудования. В 2024 году фонд предоставил еще один льготный заём в сумме 20 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования. Это позволило значительно расширить производственные мощности и улучшить качество выпускаемой продукции.

у полистиролбетона большой круг применения в строительстве: в качестве ограждающих конструкциях каркасных зданий, несущих стенах и перегородках, используется как утеплитель и т. д. Кладка из таких блоков легко выдерживает вес плит перекрытия, что позволяет возводить многоэтажные конструкции. Материал морозостойкий, что особенно актуально для сибирского климата.

Сейчас на производстве занимаются изготовлением блоков и мегаблоков, далее в перспективе изготовление стеновых панелей, плит перекрытия и домокомплектов. В полную мощь предприятие начнет работать в 2025 году.

Благодаря совместным усилиям бизнеса и власти в Хакасии появилось еще одно производство, что безусловно способствует развитию промышленности и экономики республики. У завода есть все шансы стать одним из ведущих в своем сегменте.

© 19rusinfo.ru

© 19rusinfo.ru

Фото: konovalov_khakasia19

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