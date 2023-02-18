В красноярском Академгородке открыли долгожданный детский сад

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Новый детский садик по адресу Академгородок, 66а рассчитан на 300 мест. В саду предусмотрено четыре группы для детей от 1,5 до 3 лет и восемь групп — от 3 до 7 лет. На первых этажах кирпичного здания площадью 4,9 тыс. квадратных метров смонтированы подогреваемые полы. Есть просторный спортивный и музыкальный залы.

Фасад детского садика выполнен в общей стилистике с домами, расположенными по соседству. На территории дошкольного учреждения смонтированы игровые площадки с навесами, песочницами и горками, а также две спортплощадки с резиновым травмобезопасным покрытием.

Сейчас в Красноярске идет строительство двух детских садов на улице Крайней и в микрорайоне Медицинский городок. Еще для одного детского сада — возле школы № 159 в микрорайоне Бугач — скоро начнут искать подрядчика, проект уже прошел госэкспертизу. Также в мэрии ждут результаты госэкспертизы проекта детсада в шестом микрорайоне жилого района Покровский.

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru