В Красноярске запущен пятый тоннелепроходческий комплекс для строительства метро.

Спустя месяц после старта ТПМК на площади Революции еще один тоннель в сторону железнодорожного вокзала начал прокладывать щит «Ирина»".

переди запуск последнего, шестого, комплекса. После сборки на Вокзальной он начнет проходку в сторону улицы Копылова.

Решение о строительстве метро в Красноярске было окончательно принято 23 июня 2022 года. В декабре 2022 года ГК «Моспроект-3» заключила контракт с АО «Бамтоннельстрой-Мост» на выполнение части работ на участке от станции «Улица Шахтёров» до станции «Вокзальная».

Строительство началось в мае 2023 года с возведения монтажной камеры для тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) на улице Молокова, где будет расположена станция «Улица Шахтёров». Создание котлована станции «Площадь Революции» стартовало в январе 2024 года. Ранее работы на этой площадке были приостановлены из-за обнаружения фундаментов древнего поселения. На станции «Вокзальная» работы начались в апреле 2024 года. На время строительства здесь демонтировали скульптуру «Герб Красноярска» и фонтаны, которые планируется вернуть на место после завершения работ.

На участке от станции «Вокзальная» до станции «Высотная» в ноябре 2024 года проводилось обследование подземных конструкций «старого метро». В марте 2024 года на ранее законсервированную площадку «Высотная» был доставлен ТПМК «Енисей», который должен построить второй тоннель до станции «Улица Копылова» длиной 2,4 км. Правый тоннель на этом участке был построен в начале 2000-х годов, после чего строительство было заморожено.