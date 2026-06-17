55 новых автобусов на сжиженном природном газе вышли на маршруты Красноярска. Техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Перед выходом на линию все автобусы прошли технический осмотр, государственную регистрацию, на них оформили полисы ОСАГО.

Для замены старого подвижного состава выбраны маршруты через микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка — одни из самых густонаселённых и быстро развивающихся в Красноярске. Жители неоднократно просили первыми опробовать новую техникe, их пожелания учли при планировании. Кроме того, автотранспортное предприятие АО «КПАТП № 5» расположено в Октябрьском районе, рядом с конечными остановками «Молодёжная» и «Озеро парк», что делает обслуживание этих маршрутов удобным.

Новые автобусы обеспечивают повышенный комфорт: климат-контроль, удобные сиденья, низкий уровень шума, плавный ход, устройства для безналичной оплаты, мониторы для трансляции важных событий. Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха.

В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов, а в 2026-м парк городских автопредприятий пополнят ещё 155 единицами. 55 автобусов уже работают на линии, доставка ещё 100 ожидается к концу лета. Их ввод в эксплуатацию позволит обновить весь муниципальный автобусный парк краевой столицы. Это соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни ».