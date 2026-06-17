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1 день назад 383
artal Транспорт, спецтехника и логистика

Более 50 новых газовых автобусов вышли на маршруты Красноярска

55 новых автобусов на сжиженном природном газе вышли на маршруты Красноярска. Техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Перед выходом на линию все автобусы прошли технический осмотр, государственную регистрацию, на них оформили полисы ОСАГО.

Для замены старого подвижного состава выбраны маршруты через микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка — одни из самых густонаселённых и быстро развивающихся в Красноярске. Жители неоднократно просили первыми опробовать новую техникe, их пожелания учли при планировании. Кроме того, автотранспортное предприятие АО «КПАТП № 5» расположено в Октябрьском районе, рядом с конечными остановками «Молодёжная» и «Озеро парк», что делает обслуживание этих маршрутов удобным.

Новые автобусы обеспечивают повышенный комфорт: климат-контроль, удобные сиденья, низкий уровень шума, плавный ход, устройства для безналичной оплаты, мониторы для трансляции важных событий. Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха.

В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов, а в 2026-м парк городских автопредприятий пополнят ещё 155 единицами. 55 автобусов уже работают на линии, доставка ещё 100 ожидается к концу лета. Их ввод в эксплуатацию позволит обновить весь муниципальный автобусный парк краевой столицы. Это соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Источник: www.krskstate.ru

Комментарии 11

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  • Нет аватара DimaY17.06.26 12:47:08

    Это хорошо, но все-таки не очень понятно используют СПГ или пропан-бутан. По внешнему виду на фото, это все-таки пропан-бутан.

    #1317859
    • Нет аватара exVHM.ru17.06.26 17:26:46

      Там КПГ — компримированный природный газ

      #1317873
      • Нет аватара DimaY17.06.26 18:43:40

        Это откуда такая информация? Поясню суть вопроса. В Красноярске нет магистрального природного газа. Ну от слова совсем. КПК это метан, а в Красноярске его нет. В Красноярске есть дома с газовыми плитами, почему-то считается, что Красноярск совсем не газифицирован, это не так. До строительства Красноярской ГЭС там дома строили с газовыми плитами. Это сталинки, хрущевки и была еще переходная серия. Но там не природный газ. Во во дворах есть газгольдеры. А там пропан-бутан. Получается при нефтепереработке на Ачинском НПЗ и доставляется в жидком виде под давлением автотранспортом (175 км). Есть газовые автозаправки. На них ездят почти все маршрутки, а это ПАЗики. Часть газелей тоже на газу, таксисты часто ставят газобаллонное оборудование. Но все это пропан-бутан, а не КПГ. В общем то любой бензиновый двигатель можно под это переделать, небольшая потеря мощности и хуже заводится в мороз. А вот делать КПГ просто не из чего. Вот и возникает вопрос…

        Смешной случай из моей жизни. У меня сейчас в квартире газовая колонка. И она начала умирать. А тут надо было в Красноярск недели на три. Решил заменить после приезда. В Красноярске надо было кое что купить на маркетплейсе, я забил красноярский адрес доставки в аккаунт. Возвращаюсь домой, заказываю новую газовую колонку, мне сообщают, что она пришла… в Красноярск.     Пришлось отменять заказ, делать заказ заново. Но я представляю удивленные рожи в пункте выдачи. Они такого чуда, как газовая колонка, в Красноярске никогда не видели. Там их просто нет.

        #1317875
        • Нет аватара exVHM.ru17.06.26 19:59:19

          Да, Вы правы это именно СПГ (метан). Пока что СПГ завозной,но город скоро газифицируют.

          #1317880
          • Нет аватара DimaY17.06.26 21:55:38

            Вы не поняли. Пропан-бутан это тоже газ, он в газовых зажигалках, в туристических баллонах. И он тоже природный в каком то смысле. Это фракция природного газа в том числе. Например пропан и бутан получают из природного газа на Амурском ГХК, там еще и этилен получают. Но возить на дальние расстояния метан очень странно, по железке или автотранспортом. Поясните как и откуда доставляют СПГ в Красноярск.

            Насчет газификации Красноярска, он газифицирован во многом. Но там есть другие энергоисточники, поэтому его тотальная газификация приведет к увеличению коммунальных тарифов. Вы что из назаровских братков, переехавших в Красноярск?

            По поводу газифицируют скоро. Это произойдет, когда будет реализован проект «Сила Сибири 2». Но потребление газа в Красноярске будет весьма ограничено. Там есть более дешевые энергоисточники. Но тогда можно будет говорить о общественном транспорте на КПГ. А пока нет.

            #1317881
            • Нет аватара exVHM.ru18.06.26 10:20:41
              Но возить на дальние расстояния метан очень странно

              как раз это самые перспективные проекты Новатека и Газпрома — сеть СПГ заправок по всей стране и мощный парк СПГ-возов…

              Поясните как и откуда доставляют СПГ в Красноярск

              из Екатеринбурга

              Отредактировано: exVHM.ru~10:22 18.06.26
              #1317895
              • Нет аватара DimaY18.06.26 11:43:49

                Из Екатеринбурга, охренеть, 2428 километров, это через Томск, а там есть еще замечательный участок дороги Томск-Мариинск, где средняя скорость 15 км/час. Офигенный вариант. Я думаю что это все дурь, если будет «Сила Сибири 2», тогда это будет реально. И кстати, газ есть ближе, зачем из Екатеринбурга? Так то можно из Бованенково напрямки ведрами таскать.

                #1317901
                • Нет аватара exVHM.ru18.06.26 12:49:50
                  ,. а там есть еще замечательный участок дороги Томск-Мариинск…


                  Так то есть криогенные жд цистерны/дьюары для СПГ…

                  #1317907
                  • Нет аватара DimaY18.06.26 13:12:43

                    Есть конечно, но опять же Екатеринбург не на Трансибе, до Трансиба неэлектрифицированный участок, насколько я помню. При том что магистральный газ есть в Кемеровской области, ставьте сжижалку в Юрге. Все-таки это 550 км, не около 3000 от Екатеринбурга по железке. Так то и в Усть-Луге есть железка и СПГ, может от туда? Там хоть весь путь под напругой. Могу и более замысловатые варианты предложить. Вопрос цены СПГ в пункте назначения и стабильность поставок. А стабильность будет страдать, поскольку участок жд от Юрги до Красноярска весьма загружен другими грузами и становится крайне загруженным между Ачинском и Красноярском.

                    #1317911
            • Нет аватара exVHM.ru18.06.26 10:32:42
              Вы что из назаровских братков, переехавших в Красноярск?


              Не… Криогеника и ожижение газов — моя изначальная специальность… Но теперь только холод к различным спец «средствам»

              #1317898
              • Нет аватара DimaY18.06.26 11:56:16

                Просто в Красноярске был деятель Толя Быков, по прозвищу Челентано. Он активно топил за газификацию Красноярска.

                Ну раз Вы технарь, то должны понимать, что универсальных решений не бывает. Красноярск город специфический и имеет свои особенности. И то что хорошо в других местах, не обязательно получится реализовать в Красноярске. Например есть в городе такие здания, где централизованное кондиционирование в летний период осуществляется без чиллера. Система отопления по типу теплового насоса по факту не практикуется, несмотря на наличие идеальных условий. Отопление газом никто не будет практиковать, даже если Вы подтяните туда газ. В общем это просто специфика не только самого города, но и региона. И вопрос не в капризульках каких то, все просто базируется на экономических выкладках.

                #1317904