В Приморском крае запущено производство установок по созданию материалов для микрочипов

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«Компания „Технолаб“ по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создала во Владивостоке предприятие по производству, обслуживанию и технической поддержке установок вакуумного напыления и плазменной обработки тонких пленок. Оборудование используется на начальном этапе изготовления электронных чипов, применяемых в модулях беспроводной связи GSM и Wi-Fi. Основные потребители такого оборудования — российские и иностранные заводы и исследовательские компании».

Оборудование может применяться и в других областях производства микрочипов. Планируется изготовлять несколько машин в год.

«Такое производство — первое в Приморском крае и вообще в восточной части России. Оборудование, выпускаемое и поддерживаемое компанией, используется на одном из начальных технологических этапов производства электронных чипов и элементов. В установке кремниевые пластины обрабатываются в условиях вакуума на нано- и микроуровнях под воздействием плазмы, ионов и магнитных полей. В результате на кремниевой подложке мы получаем материалы со свойствами, необходимыми для последующего производства полупроводниковых чипов и элементов, используемых в сфере беспроводной коммуникации», — цитирует пресс-служба слова руководителя компании «Технолаб» Алексея Болхова.

«Развитие отрасли микроэлектроники, достижение технологической независимости России — одни из важнейших задач, которые решают сегодня государство и бизнес. Запуск нового производства на Дальнем Востоке в режиме СПВ с применением налоговых льгот и административных преференций делает значительный вклад в формирование устойчивого технологического процесса в отечественной полупроводниковой промышленности, обеспечение предприятий необходимой продукцией. В свободном порту, на территориях опережающего развития, в Арктической зоне Российской Федерациии с применением мер господдержки реализуется около 40 проектов в сферах электроники и информационных технологий», — приводятся в сообщении слова представителя КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов. Среди поддержанных корпорацией проектов — производство электронных аппаратов, разработка программного обеспечения, создание центров обработки данных.