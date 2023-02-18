В Пушкинском округе Московской области запустили крупную подстанцию «Тютчево»

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17 февраля в Пушкинском округе Подмосковья запустили подстанцию «Тютчево», которая надёжно обеспечит электроэнергией 180 тысяч жителей.

Это одна из крупнейших подстанций на севере Московской области. Ее мощность — 300 МВА. Она построена компанией «Россети Московский регион» менее чем за 1,5 года.

Объём инвестиций в проект составил 7,3 млрд рублей.

Подстанция «Тютчево» позволила повысить надежность электроснабжения для Пушкинского городского округа, где проживает около 180 тыс. человек. Кроме того, созданы условия для подключения новых потребителей в г. о. Сергиево-Посадский, Мытищи, Щелково, Королев, а в перспективе — в г. о Богородский и Фрязино. Энергообъект также даст дополнительные электрические мощности для новых жилых, производственных и логистических комплексов на территориях, прилегающих к северо-восточному участку ЦКАД. В их числе — тяговая подстанция «Пушкино», логистический складской комплекс «Проект-Девелопмент» в Пушкинском г. о., пристройка к школе № 19″ в посёлке Пироговский.

«Пуск подстанции 220 кВ „Тютчево“ имеет существенное социально-экономическое значение для Московской области. Это создает возможность для развития ж/д транспорта на Ярославском участке МЦД, повышает надежность около 40 населенных пунктов, позволяет присоединять новых потребителей и увеличивать мощность для уже присоединенных. Все это дает возможность развивать экономику Московской области. Один из индикаторов её роста — увеличение объема электропотребления. В 2022-м он составил около 2,3%. И если брать первые месяцы этого года, то рост экономики Подмосковья продолжается. Поэтому энергетика должна его обеспечивать», — сообщили на открытии подстанции.

На подстанции внедрены современные средства автоматизации, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Впервые в России применено комплектное распределительное устройство (КРУЭ), которое сооружено по принципу наружной установки, а не размещено в закрытом помещении. Это максимально экологичное и безопасное решение, к тому же такой подход дал возможность снизить расходы на строительство и эксплуатацию объекта.

Современные технологии применены и при строительстве питающего центра. Из-за плотной застройки прокладка более 5 км кабельных линий в местах пересечения с коммуникациями и сложно проходимыми участками выполнялась методом горизонтально направленного бурения. Это позволило проложить подземные коммуникации без вскрытия грунта, повреждения дорожного покрытия и вырубки зелёных насаждений.

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