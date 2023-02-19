Ход строительства нового моста через реку Обь в Новосибирске

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Более 1000 человек строят мост через реку Обь в Новосибирске.

По информации Группы «ВИС», на правом берегу Оби в Новосибирске завершили бетонирование очередной захватки пилона нового моста. Сегодня высота правой и левой стоек составляет 104 и 108 метров.

— Ведутся работы по монтажу обстройки пилона под монтаж вантовой системы. Продолжается строительство тоннелей. На тоннеле под путями Транссибирской магистрали выполнено более 80 процентов работ по проходке закрытой части, осуществлена сбойка правого и левого порталов по основному ходу движения, — сообщают в «ВИС». — На улице Станиславского более чем на 70 процентов завершено продавливание труб и ограждение котлованов. На эстакаде основного хода на левобережной транспортной развязке более чем на 50 процентов забетонирована плита проезжей части, выполняется армирование.

В компании также сообщают, что отсыпано почти 700 тысяч кубометров грунта земляного полотна основного хода, подъездных и объездных дорог, на треть выполнено устройство дорожной одежды. Одновременно ведется строительство шести съездов с транспортной развязки: возводятся подпорные стены, укрупняются металлоконструкции, на опорные части устанавливаются пролётные строения. Установлено 312 из 539 буронабивных свай акустических экранов. Сейчас мост строят более тысячи человек.