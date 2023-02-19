Луганск получил новые автобусы
Луганск получил полсотни новых автобусов с кондиционерами из Москвы.
Мэр Москвы заявил о введении московских стандартов городского транспорта в Луганске.
В столице нового субъекта России создан единый бренд луганского транспорта и запущено полсотни современных автобусов с низким полом, которые доступны для маломобильных граждан, оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках.
За движением новых автобусов в Луганске можно проследить на онлайн-картах. Управлять ими будут более 100 водителей, которых обучили специалисты из Москвы. Помимо этого, в Луганске введена билетная система столицы — проезд теперь можно оплатить картой «Тройка», пополняя ее счет через приложение. Также создан сайт с актуальной информацией о маршрутах, расписании, стоимости проезда и способах оплаты.
- В Миасс Челябинской области прибыли новые троллейбусы
- На выставке «Комтранс» «КамАЗ» заключил соглашение о поставке 364 газомоторных автобуса в Петербург
- На маршрут № 15 Саратова вышел троллейбус Адмирал № 1381 на автономном ходу