В Кяхте Республики Бурятия открылась новая детская поликлиника
В субботу, 18 февраля, в Кяхте открылась построенная с нуля детская поликлиника. 10 тысяч детей Кяхтинского района смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Проектная мощность новой детской поликлиники рассчитана на 100 посещений в сутки. Полезная площадь здания составляет 568 кв.м. Здесь будет четыре участка для приёма педиатров, процедурный кабинет, фильтр-бокс с отдельным входом, помещения для медицинского и технического персонала.Строительство поликлиники было начато в мае 2022 года. Стоимость составила порядка 34 млн рублей.
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