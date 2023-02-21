В Ставрополе открыли новую школу

© ставрополь.рф

В столице Ставропольского края открыли школу, рассчитанную более чем на 1500 человек.

Строительство школы № 55 велось в рамках нацпроекта «Образование», реализацию которого курируют минстрой и минобр региона. На возведение образовательного учреждения средства выделялись как из федерального, так и из краевого бюджетов.

Школа на улице Щипакина построена по самым современным стандартам. В учреждении расположены два бассейна, панорамные окна с видом на сквер Героев России. Пока в школе обучаются 703 ученика, из них 17 классов — в начальной школе.

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

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