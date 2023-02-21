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Детские сады и школы

В Ставрополе открыли новую школу

 © ставрополь.рф

В столице Ставропольского края открыли школу, рассчитанную более чем на 1500 человек.

Строительство школы № 55 велось в рамках нацпроекта «Образование», реализацию которого курируют минстрой и минобр региона. На возведение образовательного учреждения средства выделялись как из федерального, так и из краевого бюджетов.

Школа на улице Щипакина построена по самым современным стандартам. В учреждении расположены два бассейна, панорамные окна с видом на сквер Героев России. Пока в школе обучаются 703 ученика, из них 17 классов — в начальной школе.

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

 © ставрополь.рф

https://pobeda2...vropolya-249649

https://shpakov...hipakina-249653

Источник: https://ставрополь.рф/city/gizn_goroda/news/90166/

Ставрополь, школа
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    21.02.2312:09:57

    Школа хорошо, а вот то, что школа ещё и красивая — это отлично

    #1259325
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