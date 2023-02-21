«Русская Нива» открыла новые корпуса на молочном комплексе в Удмуртии

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17 февраля в с. Рябиновка Сарапульского района Удмуртии были открыты 4 новых корпуса для молодняка КРС.

Возведение четырех корпусов для молодняка и нескольких вспомогательных объектов было начато на территории «Русской нивы» летом прошлого года. Строительство выполнено в рамках крупного проекта, основными целями которого является повышение продуктивности коров за счет качества содержания молодняка.

Всего в реализацию проекта вложено более 280 млн рублей.

«Я очень рад тому, что мы реализовали такой важный проект, — сказал Андрей Шутов. — Здоровые телята — это здоровые коровы в будущем, и, как следствие, много молока. В этот комплекс по выращиванию телят вложены не только деньги, но еще и большая интеллектуальная работа, и энергия тех людей, которые все это сделали — коллектива „Русской нивы“, подрядчиков, и я очень рад, что проект завершен в запланированные сроки».

Главный проект рассчитан на пять лет, и специализированная ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Рябиновке стала первым шагом на пути к его реализации. Телята возрастом от трех до девяти месяцев будут содержаться в просторных корпусах; площадь каждого корпуса составляет 1 415,7 кв м. Помещения рассчитаны на одновременное размещение внутри 1 216 животных. Телята будут находиться в групповых секциях на беспривязном содержании. В корпусах установлены поилки с электроподогревом. В помещениях предусмотрены освещение, регулируемая вентиляция и вытяжка.

Кроме нескольких корпусов для телят, на территории возведены два сенохранилища, небольшой кормоцех для приготовления концентрированного корма, оборудован выгульный двор на 960 голов для животных возрастом от девяти до 18-ти месяцев, а также силосно-сенажные траншеи. Для обеспечения водоснабжения объекта пробурена новая скважина с возможностью потребления 80 куб. м в сутки.

ООО «Русская нива» является крупнейшим производителем молока в регионе — объем производства молока за 2022 год составил 44,2 тыс. тонн. У предприятия пять производственных площадок: в Сарапульском, Каракулинском, Завьяловском и Киясовском районах республики. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 32 тыс. гектаров.

Фото — https://www.kom...ter/news/27353/