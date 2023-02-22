Бештау- как частные инвесторы организовали выпуск электроники без господдержки?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ГК «Бештау» — отечественный разработчик и производитель радиоэлектроники. Мы посетили предприятие и узнали, как изготавливают мониторы, материнские платы и иные комплектующие для государственных нужд — и каким будет отечественный ноутбук «Бештау».

МАКСИМАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Компания «Бештау» была основана в 2021 году для того, чтобы удовлетворить потребности государства в радиоэлектронике в рамках политики импортозамещения. Ее учредили три семьи, которые более 10 лет проработали в IT-бизнесе. «Мы изначально решили работать на благо страны. Задача была простая — насытить рынок отечественной продукцией в сфере связи и вычислительных мощностей», — делится директор по развитию компании Владимир Кузнецов.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

При этом, несмотря на ориентацию на государство, «Бештау» работает без господдержки: все инвестиции и расходы — частные. На 2022-2023 годы был запланирован общий объем инвестиций, включая инвестиционные затраты на НИОКР, в размере 1,2 млрд рублей.

Сейчас у компании два завода — в Ессентуках и Ростове-на-Дону. Здесь запущены все производственные процессы, которые реально воссоздать в России в текущих экологических, технических, кадровых и юридических реалиях. «Бештау» изготавливает материнские платы, SSD-диски, блоки питания и литий-ионные батареи. В компании стремятся, чтобы потребитель в процессе использования оборудования не почувствовал разницы с импортными аналогами.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Комплектующие — например, скалеры (платы управления монитором), интерфейсные платы для клавиатур и мышей и корпусы вычислительных устройств — тоже производят самостоятельно. Некоторые материалы для производства электронных плат приобретают в Китае, но их подбирают так, что компоненты закупаются у разных производителей и при необходимости любой из них можно заменить. Самостоятельный подход к разработке устройств и независимый подбор комплектующих позволяют минимизировать риски санкций и постепенно переходить на детали отечественного производства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В декабре прошлого года заводе «Бештау электроникс» в Ессентуках началось производство 24-дюймовых мониторов с IPS-экраном, которые уже попали в отечественный реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. При отличном качестве они дешевле импортных, а сервисное обслуживание при необходимости будет вестись на территории России. Пока новинку тестируют только госучреждения и компании в рамках импортозамещения.

О ПЛАНАХ

В этом году ГК «Бешту» собирается открыть еще два предприятия площадьюю от 9 000 до 12 000 кв. м. На первую половину года запланирован старт выпуска серийной партии моноблоков с 24-дюймовым экраном. Позже планируют производить 27-дюймовые модели мониторов, в том числе — 2К-мониторы и игровые мониторы с поддержкой частоты 164-165. Линейка будет выполнена в черном цвете, но под заказ могут реализовать и другие цветовые решения. Эти модели ориентированы уже не на госсектор и попадут в розничные сети.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

До июля в Ростове-на-Дону планируют запустить производство ноутбуков «Бештау» с широким спектром комплектаций под потребности заказчика. Ноутбуки будут производительными, не уступать зарубежным аналогам.

В перспективе компания «Бештау» собирается ежегодно изготавливать 350 тыс. мониторов, 150 тыс. моноблоков и 100 тыс. ноутбуков. Также в планах — наладить полный цикл выпуска всех комплектующих для ноутбуков — от зарядных батарей до деталей пластиковых корпусов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей