БМРТ «Механик Маслак» проекта СТ-192 отправился на промысловые испытания

23 февраля 2023 года, большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192 отправился на промысловые испытания. Как сообщает пресс-служба заказчика судна — Русской рыбопромышленной компании (РРПК), судно отправится к берегам Порт-Саида (Египет), далее через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан пойдет до Пусана (Южная Корея) и к первой половине апреля достигнет Сахалина.

Промысловые испытания продлятся более двух месяцев.

Команда «Медиапалубы» проводила судно в первое плавание и подготовила фоторепортаж, посмотреть который можно здесь.

© paluba.media

Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192 «Механик Маслак» — второе судно в серии из десяти единиц, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для Русской рыбопромышленной компании. Заложен 23 января 2019 года, а спущен на воду 23 июня 2020 года.

Траулер рассчитан на ежегодный вылов 60 000 тонн рыбы. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Вместимость грузовых трюмов — 5500 м3. На судне установлено современное траловое оборудование и средства механизации орудий лова. Всего на судне две траловых линии, соответственно две траловых (ваерных) лебедки тяговым усилием 60 тонн каждая с системой рекуперации, которая позволяет накапливать энергию во время спуска трала и использовать её во время подъёма.

© paluba.media

На судне установлен дизельный V-образный 14-цилиндровый двигатель мощностью 8120 кВт, приводящий в действие винт регулируемого шага (ВРШ) диаметром 4,3 метра через редуктор с частотой 100-135 оборотов в минуту. Электроэнергетическая установка включает в себя два дизель генератора мощностью 1460 кВт и 1880 кВт, и аварийный дизель генератор (АДГ) мощностью 240 кВт.

© paluba.media

Судно рассчитано на экипаж в количестве 40 человек и служебный персонал в количестве до 99 человек.

Посмотреть полный фоторепортаж можно на сайте «Медиапалубы».