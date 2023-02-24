Порт Тамань увеличил пропускную способность навалочного терминала

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В начале 2023 г. Таманский терминал навалочных грузов (оператор -ОТЭКО-Портсервис) подтвердил готовность обрабатывать 2071 вагон с грузами в сутки.

Добиться таких результатов позволила модернизация инфраструктуры терминала. Благодаря этому составы под разгрузку вагонов теперь формируются быстрее и подаются на внутрипортовые железнодорожные пути с меньшими промежутками времени. Работу по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на навалочном терминале сотрудники ОТЭКО провели в 2022 г.

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Ключевую роль в увеличении пропускной способности терминала сыграла модернизация позиционеров — механизмов подачи гружёных вагонов в вагоноопрокидыватель. На эти механизмы, являющиеся составной частью вагоноопрокидывателей, был установлен новый, более мощный двигатель, также было усилено автосцепное устройство и доработано программное обеспечение. Теперь на разгрузку подаётся состав из 72 вагонов: вдвое больше, чем до модернизации.

«Благодаря повышению эффективности работ по разгрузке удалось существенно сократить время оборачиваемости вагонов на терминале и снизить простои вагонов на железнодорожной инфраструктуре терминала ОТЭКО, — отмечает генеральный директор ОТЭКО-Портсервис Виталий Цыбульский. — Таманский терминал навалочных грузов оснащён передовым высокопроизводительным оборудованием, которое уже сейчас создаёт возможность переваливать более 5 млн т угля в месяц».

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