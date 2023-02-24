В подмосковных Мытищах открылся спортивный комплекс
23 февраля в селе Марфино в Мытищах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ФОК построили по инициативе местных жителей.
«Волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, спортивные единоборства и другие виды спорта — каждый ребенок найдет занятие по душе. На территории комплекса также размещен стадион и хоккейная коробка», — заявили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
На территории комплекса обустроили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, волейбольную площадку, теннисный корт, площадку малых спортивных форм с уличными тренажерами. Внутри есть универсальный спортивный зал площадью более 850 квадратных метров для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, а также зал единоборств, тренажерный зал, административные и подсобные помещения, комфортные раздевалки и кафетерий.
Помимо основных спортивных дисциплин, в спортивном комплексе можно будет заниматься флорболом, скандинавской ходьбой, подготовкой и выполнением испытаний комплекса ГТО, ОФП. В ближайшее время начнут работу секции по шахматам, боксу и пауэрлифтингу.
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