«Слотекс» запустил производство мебельных компонентов на бывшей площадке «Форд» в Ленобласти

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АО «Слотекс» (Петербург) запустило производство мебельных компонентов на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область).

Компания «Слотекс» реализует на арендованной площади в промзоне «Кирпичный завод» инвестпроект по производству мебельных плит. В рамках этого проекта уже запущена первая очередь — производство мебельных компонентов. Вторая очередь — производство декоративных бумажно-слоистых пластиков и мебельных плит на их основе ожидается к запуску позднее в этом году", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили «Интерфаксу» в компании «Слотекс», её «дочка» — ООО «Слотекс И» заключила договор долгосрочной аренды 30 тыс. кв. м на экс-площадке Ford в конце 2022 года. Запустить две линии прессования декоративного бумажно-слоистого пластика (ДБСП) и мебельных плит на их основе компания намеревается до конца 2023 года, производство мебельных компонентов на площадке уже идёт.

«После запуска на проектную мощность предприятие будет выпускать 6 млн кв. м ДБСП и мебельных плит на их основе в год. (…) До сих пор мебельные плиты подобного качества в России не производились, а импортировались отечественными мебельщиками из Европы», — сказали в компании.

Основные инвестиции в проект уже сделаны, их объём не разглашается.

На текущий момент на площадке работает 50 сотрудников, после выхода на проектную мощность общая численность трудового коллектива составит порядка 150 человек, добавили в «Слотексе».

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.