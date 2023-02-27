Завод «Купол» досрочно отгрузил войскам крупную партию ЗРК «Тор»

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Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») в 2022 году досрочно передал войскам большую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». Об этом сообщил глава предприятия Фанил Зиятдинов.

«Достигнута положительная динамика по всем направлениям. Темпы роста в среднем составили 120%. Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объёмов, наши основные изделия — ЗРК семейства „Тор“ — отгружены в войска досрочно», — заявил Зиятдинов.

По его словам, выручка завода также увеличилась и составила 30 млрд рублей, прибыль превысила 2,4 млрд рублей.

В 2023 году ИЭМЗ планирует и дальше увеличивать объёмы производства. Также вырастет сумма инвестиций в НИР и ОКР.

Ранее сообщалось, что ИЭМЗ усовершенствовал ЗРК «Тор», повысив у комплекса эффективность борьбы со снарядами, выпущенными из ракетных систем залпового огня HIMARS. Также проходит модернизация узлов и приборов в составе комплекса, дорабатывается программное обеспечение.

ЗРК «Тор» предназначен для прикрытия наземных объектов и сухопутных соединений от ударов ракет, планирующих авиабомб, самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. В состав комплекса входит 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. РЛС ЗРК способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии «стелс». Одна из последних модификаций комплекса — ЗРК «Тор-М2У» — способна обнаруживать и сопровождать более 40 целей.

Ижевский электромеханический завод «Купол» основан в 1941 году. Основная специализация — производство высокоточных изделий ПВО и радиоэлектронной аппаратуры военного назначения.