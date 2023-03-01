В Ярославской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс для юных спортсменов
28 февраля в Переславле-Залесском состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом.
Современный, многофункциональный комплекс включает два бассейна, универсальный зал, игровые площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом. ФОК будет работать с 7 до 22 часов, чтобы обеспечить максимальный доступ к занятиям для жителей округа.
— ПАО «Газпром» уделяет внимание развитию и укреплению социальной инфраструктуры. В рамках нашего проекта «Газпром — детям» в Ярославской области введено 43 объекта, — рассказал первый заместитель генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Алексей Кравченко.
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