В Ярославской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс для юных спортсменов

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28 февраля в Переславле-Залесском состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом.

Современный, многофункциональный комплекс включает два бассейна, универсальный зал, игровые площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом. ФОК будет работать с 7 до 22 часов, чтобы обеспечить максимальный доступ к занятиям для жителей округа.

— ПАО «Газпром» уделяет внимание развитию и укреплению социальной инфраструктуры. В рамках нашего проекта «Газпром — детям» в Ярославской области введено 43 объекта, — рассказал первый заместитель генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Алексей Кравченко.

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© yarregion.ru

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