15 мая в Любиме был торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Современный ФОК в Любиме станет ключевой тренировочной базой для местной спортивной школы, где 302 воспитанника в возрасте от 5 до 18 лет. На базе многофункционального комплекса будет организована деятельность секций по футзалу, волейболу, баскетболу и теннису. Также инфраструктура нового объекта будет задействована для проведения тренировок футбольного клуба «Чайка», занятий школьных команд, уроков физической культуры для студентов Любимского аграрно-политехнического колледжа и регулярной спортивной деятельности участников местного клуба любителей тенниса.

Новый ФОК представляет собой современное одноэтажное здание общей площадью почти 1770 квадратных метров, оснащенное всем необходимым для комфортного пребывания спортсменов и гостей. Предусмотрены две 12-местные раздевалки с душевыми и сантехническими кабинами, медицинский кабинет с санузлом, тренерская с душевой, комната охраны и многое другое. Рядом сделаны хороший подъезд, тротуары, парковки для посетителей и персонала, зоны отдыха с малыми архитектурными формами.

В настоящее время в регионе также возводят комплекс с бассейном в Новом Некоузе, центр единоборств в Гаврилов-Яме, стадион в Борисоглебском, спортзал в Улейме, здание арены волейбольного центра в Ярославле, идет реконструкция бассейна «Лазурный» в областном центре. Также за последние годы в Любимском округе отремонтировано 23 километра местных дорог, сейчас в работе дорога на Середу. Благоустроены дворовые территории, спортплощадки и другие объекты.