В Пензе состоялось открытие нового ледового комплекса «Хрустальный»

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28 февраля в России состоялся День зимних видов спорта. В Пензе спортивный праздник отметили на новом спортивном ледовом комплексе «Хрустальный».

На первом этаже работала экспозиция музея спорта Пензенской области с экспонатами зимних видов спорта.

В новом ледовом комплексе будут работать отделения фигурного катания и шорт-трека. Также он станет тренировочной базой для воспитанников спортивных школ по зимним видам спорта.

Общая площадь спортивного здания составляет 4900 метров квадратных. Там расположена ледовая арена, раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки и трибуны на 300 мест.

В дальнейшем планируется, что ледовый комплекс «Хрустальный» станет центром притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и любителей массового катания.

© sport.pnzreg.ru

© sport.pnzreg.ru

© sport.pnzreg.ru

© penza-gorod.ru

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© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-gorod.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

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