В Пензе состоялось открытие нового ледового комплекса «Хрустальный»
28 февраля в России состоялся День зимних видов спорта. В Пензе спортивный праздник отметили на новом спортивном ледовом комплексе «Хрустальный».
На первом этаже работала экспозиция музея спорта Пензенской области с экспонатами зимних видов спорта.
В новом ледовом комплексе будут работать отделения фигурного катания и шорт-трека. Также он станет тренировочной базой для воспитанников спортивных школ по зимним видам спорта.
Общая площадь спортивного здания составляет 4900 метров квадратных. Там расположена ледовая арена, раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки и трибуны на 300 мест.
В дальнейшем планируется, что ледовый комплекс «Хрустальный» станет центром притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и любителей массового катания.
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