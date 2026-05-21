ООО «Инженерно-Производственный Центр Химического Машиностроения» (ИПЦ ХМ) уже более 5 лет проектирует и изготавливает ёмкостное, реакторное, теплообменное и другое промышленное оборудование. Хорошо понимая, насколько сегодня востребованы качественные комплектующие, компания приняла решение выпускать собственные торцевые уплотнения. Теперь заказчикам не нужно искать стороннюю компанию для изготовления уплотнения, заказывать его отдельно, ждать поставки и стыковать с основным аппаратом.

Торцевые уплотнения применяются в различных отраслях промышленности благодаря своей способности эффективно предотвращать утечки жидкости и газа между вращающимися деталями механизмов и машин. Они используются в химической промышленности (реакторы, перегонные колонны), энергетике (турбины, электростанции), металлургии (конвертеры, дозаторы жидкого металла) и фармацевтике (для поддержания стерильности процессов).

Все необходимые расчеты для подбора оборудования ИПЦ ХМ выполняет самостоятельно. На основе целей перемешивания специалисты центра:

— анализируют технологические параметры;

— рассчитывают мощность перемешивающего устройства;

— подбирают тип мешалки и её геометрические параметры;

— проверяют устойчивость перемешивания и оценивают его эффективность.

Инженеры ИПЦ ХМ проектируют уплотнение одновременно с оборудованием, под конкретную задачу. Они видят всю технологическую цепочку, понимают нагрузки, среды, режимы работы и знают, какое уплотнение будет работать лучше и дольше.

Одним из первых выпущенных изделий стало торцевое уплотнение для реактора объёмом 16,6 м³, предназначенного для процесса этоксилирования.

Этоксилирование — химическая реакция, требующая высокой герметичности. Утечка реагентов или продукта недопустима ни по технологическим, ни по экологическим причинам. Реактор с этим уплотнением уже отгружен заказчику и введён в эксплуатацию.

Материалы исполнения:

· сталь 12Х18Н10Т (AISI 321);

· сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316 Ti/L);

· сталь 06ХН28МДТ (AISI 904L);

· другие марки по требованию заказчика.

Технические параметры:

· температура рабочей среды: от +20°С до +200°С;

· рабочее давление: от 0,6 МПа до 32 МПа;

· диаметр уплотнения: от 10 мм до 50 мм (малый), от 50 до 200 мм (средний), от 200 до 1000 мм (большой), свыше 1000 мм (очень большой).

Торцевые уплотнения играют ключевую роль в обеспечении надёжности и безопасности промышленного оборудования.