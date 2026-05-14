На заводе «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершены испытания и получено Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РМРС) на новую линейку турбокомпрессоров ТК45. Это значимое достижение подтверждает соответствие продукции ПДМ высочайшим стандартам качества и надежности для применения на морских судах.Разработка линейки турбокомпрессоров ТК45 реализована в рамках проекта развития завода при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Новые агрегаты специально разработаны для установки на самые современные в настоящее время дизельные двигатели Коломенского завода (также входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») на базе Д500 мощностью до 7,3 МВт, которые применяются как в судостроения, так и в АЭС.

По своим техническим параметрам пензенская продукция способна полноценно заменить импортные аналоги, в частности, швейцарские турбокомпрессоры, которые ранее закупались. В настоящее время в России отсутствуют другие конкурентоспособные аналоги данной модели.В ходе испытаний турбокомпрессоры ПДМ успешно подтвердили свою надежность на предельных режимах нагрузки, на максимально допустимой частоте вращения, а также при частоте вращения, которая на 20% превышает аварийный уровень. Новинка отличается повышенным КПД, высокой ремонтопригодностью и улучшенными габаритами в сравнении с ранее выпускаемой продукцией.Это достижение подчеркивает лидерство «Пензадизельмаша» в производстве высокотехнологичного оборудования для энергетического машиностроения и является важным шагом в развитии отечественного судостроения и импортозамещения.«Пензадизельмаш» реализует крупный проект по развитию дизельного производства, который стартовал в 2023 году при финансовой поддержке ФРП, предоставившего предприятию льготный заем. Основные задачи проекта включают создание мощностей для выпуска до 1500 турбокомпрессоров в год, серийное производство новой продукции и выход на новые рынки. За всю историю завод выпустил более 230 000 турбокомпрессоров и продолжает развивать производство для создания конкурентоспособных моделей. В 2024 году предприятие уже приступило к выпуску установочных партий, а в 2026 году планирует запустить новые турбокомпрессоры в серийное производство.