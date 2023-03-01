ГАЗ собрал раллийный болид Валдай Next
Спортивная команда Горьковского автозавода «ГАЗ Рейд Спорт» завершила постройку нового раллийного болида Валдай Next. В истории команды это первый спортпрототип с бескапотной кабиной, предыдущие она строила на базе ГАЗелей и ГАЗонов.
Для болида взята платформа ГАЗона Next City, для наилучшей развесовки двигатель смещен в пределы колесной базы — это форсированный до 310 л.с. ЯМЗ-534. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом, все тормоза дисковые. Спортивный дебют машины состоится 7 марта на «Байкальской миле — 2023».
Источник: https://news.drom.ru/Next-93195.html
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