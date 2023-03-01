В Таганроге открыли детский садик

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В Таганроге состоялось торжественное открытие детского сада № 8 «Росинка», построенного благодаря национальному проекту «Демография». Новое для города дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, из них 100 мест предназначены для детей в возрасте до 3 лет.

На строительство дошкольного учреждения было выделено 542,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 9,8 млн рублей. Ещё 33,4 млн рублей потрачено на оснащение садика, из которых 25,4 млн рублей — деньги областного бюджета.

В трёхэтажном здании, построенном в новом микрорайоне города, разместились кабинеты для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет. В каждой детсадовской группе есть светлая и просторная игровая комната, спальня, буфет, санузел и раздевалка.

На прилегающей к зданию детского сада территории есть игровые и прогулочные площадки, веранды, а также предусмотрены места для занятий физкультурой. Для безопасности дошколят установлены системы видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. Территория «Росинки» огорожена, а вход возможен лишь по пропускам.

Стоит отметить, что на территории садика продуманы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: здания оборудованы пандусами, подъёмниками, имеются тактильная плитка и напольные метки.

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Фото donland.ru