В Таганроге открыли детский садик
В Таганроге состоялось торжественное открытие детского сада № 8 «Росинка», построенного благодаря национальному проекту «Демография». Новое для города дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, из них 100 мест предназначены для детей в возрасте до 3 лет.
На строительство дошкольного учреждения было выделено 542,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 9,8 млн рублей. Ещё 33,4 млн рублей потрачено на оснащение садика, из которых 25,4 млн рублей — деньги областного бюджета.
В трёхэтажном здании, построенном в новом микрорайоне города, разместились кабинеты для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет. В каждой детсадовской группе есть светлая и просторная игровая комната, спальня, буфет, санузел и раздевалка.
На прилегающей к зданию детского сада территории есть игровые и прогулочные площадки, веранды, а также предусмотрены места для занятий физкультурой. Для безопасности дошколят установлены системы видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. Территория «Росинки» огорожена, а вход возможен лишь по пропускам.
Стоит отметить, что на территории садика продуманы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: здания оборудованы пандусами, подъёмниками, имеются тактильная плитка и напольные метки.
Фото donland.ru
- Грузооборот порта Таганрог за 5 месяцев 2021 года вырос на 16%
- Первый трамвай производства УКВЗ прибыл в Таганрог
- В Таганрог прибыли новые трамваи
01.03.2315:27:55
01.03.2319:15:52