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Детские сады и школы

В Таганроге открыли детский садик

 © www.donnews.ru

В Таганроге состоялось торжественное открытие детского сада № 8 «Росинка», построенного благодаря национальному проекту «Демография». Новое для города дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, из них 100 мест предназначены для детей в возрасте до 3 лет.

На строительство дошкольного учреждения было выделено 542,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 9,8 млн рублей. Ещё 33,4 млн рублей потрачено на оснащение садика, из которых 25,4 млн рублей — деньги областного бюджета.

В трёхэтажном здании, построенном в новом микрорайоне города, разместились кабинеты для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет. В каждой детсадовской группе есть светлая и просторная игровая комната, спальня, буфет, санузел и раздевалка.

На прилегающей к зданию детского сада территории есть игровые и прогулочные площадки, веранды, а также предусмотрены места для занятий физкультурой. Для безопасности дошколят установлены системы видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. Территория «Росинки» огорожена, а вход возможен лишь по пропускам.

Стоит отметить, что на территории садика продуманы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: здания оборудованы пандусами, подъёмниками, имеются тактильная плитка и напольные метки.

 © www.donnews.ru

Фото donland.ru
Источник: https://www.donnews.ru/v-taganroge-...dut-prinimat-malyshey-s-6-mesyatsev

Таганрог, новый детсад
  • Нет аватара nabludatel71
    01.03.2315:27:55

    в который будут принимать малышей с 6 месяцев

    В тексте на эту тему ничего нет. Я бы убрал это из заголовка: фраза громкая, но эмоционально скорее негативная: это какая должна быть нужда, чтобы отдать 6-месячного младенца?

    #1259541
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