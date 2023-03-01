Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» введено в эксплуатацию производственное здание площадью более 8 тысяч кв.м., компания займется производством замороженных хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Компания „Фрозен Бек“ является резидентом ОЭЗ „Ступино Квадрат“ с 2018 года. Сейчас инвестор завершил строительство производственного здания площадью 8,3 тыс. кв.м, где займется производством замороженных хлебобулочных изделий. Инвестиции в проект — свыше 1 млрд рублей. На предприятии создадут более 90 рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производственная мощность предприятия составит 15 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий из теста фило (без содержания дрожжей) в год.

Основными потребителями продукции станут предприятия общественного питания, кафе и рестораны, сектор HoReCa, сегмент стрит-фуда, а также индивидуальные потребители.

Онакомиться с участками, доступными для размещения бизнеса в особых экономических зонах Подмосковья, а также в индустриальных парках, промплощадках и других территориях можно на инвестиционной карте Московской области, разработанной в рамках Регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

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Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области