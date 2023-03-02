В Свердловской области открыли ФОК
В поселке Пионерский Ирбитского района Свердловской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном «Олимпиец».
Комплекс состоит из двух зданий — бассейна и универсального спортивного зала, соединённых тёплым переходом. Средства на его возведение были выделены из федерального, областного и местного бюджетов в общей сумме — почти 250 миллионов рублей. Заниматься здесь смогут одновременно около 100 человек.
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02.03.2311:50:43