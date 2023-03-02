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Образование

Развитие и популяризация промышленного дизайна в России

Заместитель руководителя центра разработки «АТБ Электроника» Олег Новиков выступил на конференции «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна»

 © atb-e.ru

27 февраля в Москве состоялась конференция «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна». Организаторами мероприятия выступили Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Московская техническая школа.

По мнению экспертов, отрасль требует активного развития, особенно в связи со сложившейся для российской промышленности ситуацией. А поскольку промышленный дизайн затрагивает все, что нас окружает, развитие отрасли напрямую влияет и на качество жизни.

«Мы понимаем, что сейчас наша продукция требует дополнительных инструментов для повышения своей конкурентоспособности, именно поэтому департаментом принято решение о масштабном подходе к подготовке кадров и к самой трансформации внутри предприятий по направлению промышленный дизайн», — отметила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова в рамках конференции «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна». Основная ставка в промышленном дизайне делается на функциональность, эстетичность и максимальную экономичность. Для достижения этих показателей необходим комплексный подход, а именного тесное взаимодействие исследователей, конструкторов, дизайнеров и технологов. Олег Новиков рассказал об опыте компании в разработке собственных изделий с нуля, показал, как поэтапно выстраивается облик электронного оборудования для промышленного сектора.

Промышленный дизайн — это не только внешняя эстетика, эргономичность и функциональность, но одновременно с этим и внутренняя. Поэтому открытый контакт между разработчиками, дизайнерами и технологами — это требование глубокого понимания процесса изготовления продукта.

Разработка дизайна в компании начинается с этапа проектирования. Компания всегда рассматривает два вектора развития разработки:

  1. Разработка в зависимости от особенности схемотехнических решений.
  2. Разработка от требования к внешним массогабаритным характеристикам.

В конструкции изделий «АТБ Электроника» в обязательном порядке просчитывается экономическая составляющая для оптимизации продукта под любого заказчика. Поэтому заранее закладывается модульная структура, которая позволяет клиенту самостоятельно принимать решение о необходимых ему опциях без изменения процесса изготовления.

Например, базовая станция предлагается в 18 вариантах исполнения, заранее учтённых при разработке.

 © atb-e.ru

Спикер «АТБ Электроника» отметил, как важно в разработке облика изделия учитывать не только эстетическую составляющую, но, в первую очередь, эргономику и безопасность использования, с учетом того, что промышленное оборудование требует профессионального обслуживания и часто устанавливается в труднодоступных местах.

В процессе разработки изделий должны учитываться не только факторы минимизации времени при сборке и ошибок на монтажных участках, а также простота при доработке или доукомплектации изделия опциональными модульными расширениями.

Олег Новиков на примере разработки базовых станций продемонстрировал варианты корпусов собственной разработки компании «АТБ Электроника» и кастомизации уже существующих на рынке, показал этапы работы от зарождения идеи до промышленной партии.
Источник: https://atb-e.ru/about/press-tsentr/

Москва, микроэлектроника, IOT
  • Нет аватара termometrix
    02.03.2314:09:36

    промышленного дизайна

    Важная часть экономики.Например, в сфере автомобилестроения, декоративно-прикладного искусства и бытовой техники промышленный дизайн является особенно важной составляющей при построении новых изделий.

    #1259588
  • Е.Юрий Е.Юрий
    02.03.2320:22:13

    Надо чаще устраивать выставки готовых и перспективных проектов, устраивать конкурсы, внедрять про дизайн на предприятиях как неотъемлемую часть производственной цепочки.Активно поощрять удачные работы. Внешний вид и эргономика продают товар, это его лицо — некрасивые вещи плохо покупают, даже если они неплохо сделаны внутри, но обязательно нужно стремиться гармонично соединять качественный конструктив, качественные материалы и изготовление, качественная и продуманная упаковка, ну естественно внешний вид и эргономика и это львиная доля в успехе продаж, от этого зависит экономика в целом.

    П.С. Очень важно — человек как «сорока» — подсознательно он любит чтобы был блеск, хрлм и второе важное — психологически человек воспринимает красоту по аналогии своего тела — иными словами на внешности объекта его желания(товаре) обязательно должны отсутствовать элементы крепежа, он должен быть максимально скрытый (если не является часть дизайна) — монолитный, законченный вид вызывает доверие и желание приобретения.

    Отредактировано: Е.Юрий~03:05 03.03.23
    #1259604
    • Нет аватара Лексур
      02.03.2321:49:16

      И не поспоришь. Более того, эргономика-это не только внешний вид, это ещё и удобство использования, а значит

      и не самая маленькая часть безопасности. Красота тоже важна не только с коммерческой части. Говорят, что Туполев утверждал, что красивые самолёты и летают красиво. Сразу прошу прощение за неполную достоверность фразы. По крайней мере ему это приписывают.

      #1259605
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