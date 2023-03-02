Развитие и популяризация промышленного дизайна в России

Заместитель руководителя центра разработки «АТБ Электроника» Олег Новиков выступил на конференции «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна» © atb-e.ru

27 февраля в Москве состоялась конференция «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна». Организаторами мероприятия выступили Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Московская техническая школа.

По мнению экспертов, отрасль требует активного развития, особенно в связи со сложившейся для российской промышленности ситуацией. А поскольку промышленный дизайн затрагивает все, что нас окружает, развитие отрасли напрямую влияет и на качество жизни.

«Мы понимаем, что сейчас наша продукция требует дополнительных инструментов для повышения своей конкурентоспособности, именно поэтому департаментом принято решение о масштабном подходе к подготовке кадров и к самой трансформации внутри предприятий по направлению промышленный дизайн», — отметила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова в рамках конференции «Перспективы развития и популяризации промышленного дизайна». Основная ставка в промышленном дизайне делается на функциональность, эстетичность и максимальную экономичность. Для достижения этих показателей необходим комплексный подход, а именного тесное взаимодействие исследователей, конструкторов, дизайнеров и технологов. Олег Новиков рассказал об опыте компании в разработке собственных изделий с нуля, показал, как поэтапно выстраивается облик электронного оборудования для промышленного сектора.

Промышленный дизайн — это не только внешняя эстетика, эргономичность и функциональность, но одновременно с этим и внутренняя. Поэтому открытый контакт между разработчиками, дизайнерами и технологами — это требование глубокого понимания процесса изготовления продукта.

Разработка дизайна в компании начинается с этапа проектирования. Компания всегда рассматривает два вектора развития разработки:

Разработка в зависимости от особенности схемотехнических решений. Разработка от требования к внешним массогабаритным характеристикам.

В конструкции изделий «АТБ Электроника» в обязательном порядке просчитывается экономическая составляющая для оптимизации продукта под любого заказчика. Поэтому заранее закладывается модульная структура, которая позволяет клиенту самостоятельно принимать решение о необходимых ему опциях без изменения процесса изготовления.

Например, базовая станция предлагается в 18 вариантах исполнения, заранее учтённых при разработке.

© atb-e.ru

Спикер «АТБ Электроника» отметил, как важно в разработке облика изделия учитывать не только эстетическую составляющую, но, в первую очередь, эргономику и безопасность использования, с учетом того, что промышленное оборудование требует профессионального обслуживания и часто устанавливается в труднодоступных местах.

В процессе разработки изделий должны учитываться не только факторы минимизации времени при сборке и ошибок на монтажных участках, а также простота при доработке или доукомплектации изделия опциональными модульными расширениями.

Олег Новиков на примере разработки базовых станций продемонстрировал варианты корпусов собственной разработки компании «АТБ Электроника» и кастомизации уже существующих на рынке, показал этапы работы от зарождения идеи до промышленной партии.